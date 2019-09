Promarněná šance, litoval Federer porážky s Dimitrovem

New York - Za promarněnou příležitost považoval Roger Federer porážku ve čtvrtfinále US Open s Grigorem Dimitrovem. S Bulharem, kterého ve všech předchozích sedmi duelech porazil, prohrál hvězdný švýcarský tenista pod světly v New Yorku v pěti setech. Osmatřicetiletý Federer nicméně věří, že stále může rozšířit svou rekordní sbírku 20 grandslamových titulů.

Federera v úterním nočním zápase ve Flushing Meadows nezastavil pouze kvalitní výkon Dimitrova, ale i zdravotní potíže. Kvůli problémům v horní části zad se nechal mezi prohranými čtvrtým a pátým setem ošetřit.

"Přesně nevím, co to bylo za sval. Prostě horní část zad," řekl Federer na tiskové konferenci a dodal, že bolest cítil během celého zápasu. Porážku 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 ale na zdravotní potíže nesváděl. "To k tomu patří, své šance jsem měl. Byl jsem schopen hrát, takže je jen moje chyba, že jsem nezvítězil," řekl sebekriticky po 61 nevynucených chybách.

Necelé dva měsíce po prohraném dramatickém finále Wimbledonu s Novakem Djokovičem musel Federer skousnout další těžkou porážku. Ta ho musela mrzet o to víc, že po vyřazení potenciálního semifinálového soupeře Djokoviče se mu alespoň papírově na US Open otevírala slušná šance minimálně na finále.

"Byla to promarněná příležitost. Jste ve vedení, můžete postoupit, pak máte dva dny volna, vypadalo to dobře," posteskl si Švýcar, jemuž by podle vlastních odhadů dva dny stačily k tomu, aby se dal před semifinále zdravotně dohromady. "O to je to větší zklamání, že jsem nenašel způsob, jak vyhrát. Ale musíte přijmout i porážky, jsou součástí sportu," řekl Federer.

Po celkově třech grandslamových triumfech z let 2017 a 2018 tak nejúspěšnější tenista historie zakončí letošní sezonu bez velkého titulu. Stále se však domnívá, že může načít třetí desítku vítězství z turnajů "Velké čtyřky". "Nemám křišťálovou kouli, ale samozřejmě v to doufám. Otřepu se a půjdu dál. I tak to zatím byla pozitivní sezona," uvedl Federer, jenž letos získal na ATP Tour tři tituly a kvalifikoval se na Turnaj mistrů.