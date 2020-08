Prokuratura obvinila bývalého Trumpova stratéga Bannona z podvodu

New York - Prokurátoři z New Yorku obviňují bývalého poradce Bílého domu Stevea Bannona, že společně s dalšími třemi osobami podvedl dárce v souvislosti se sběrem peněz na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem. Žalobu s těmito obviněními dnes uveřejnil federální soud na Manhattanu. Agentura AP napsala, že Bannon byl zároveň vzat do vazby.

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa podle prohlášení prokuratury společně s dalšími obviněnými "zorganizovali plán s cílem ošidit statisíce dárců" a "využili jejich zájmu financovat hraniční zeď".