Prokurátoři v USA spouštějí antimonopolní vyšetřování Facebooku

New York - Skupina generálních prokurátorů ve Spojených státech se rozhodla zahájit antimonopolní vyšetřování americké internetové společnosti Facebook, aby zjistila, zda firma nepotlačuje konkurenci a nepoškozuje spotřebitele. Oznámila to dnes generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Facebook provozuje největší internetovou sociální síť na světě.

"Spouštím vyšetřování Facebooku, abych zjistila, zda jejich kroky ohrožují údaje spotřebitelů, snižují spotřebitelům kvalitu výběru nebo zvyšují cenu reklamy," uvedla Jamesová. Dodala, že do vyšetřování se zapojí rovněž generální prokurátoři států Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Severní Karolína, Ohio a Tennessee a federálního distriktu (District of Columbia).

Agentura Reuters již v úterý informovala, že generální prokurátoři více než tří desítek členských států USA kvůli možnému porušování antimonopolních pravidel připravují vyšetřování americké internetové společnosti Google. Toto vyšetřování by mělo být oficiálně ohlášeno v pondělí.

Americké ministerstvo spravedlnosti už v červenci oznámilo, že zahajuje širší vyšetřování velkých firem působících v oblasti digitálních technologií. Vyšetřování má zjistit, zda firmy nenarušují hospodářskou soutěž, nepotlačují inovace či jinak nepoškozují spotřebitele.

Předpokládá se, že vyšetřování ministerstva se týká firem Google, Amazon a Facebook a možná také společnosti Apple. Firmy Amazon a Facebook kvůli možnému zneužívání svého postavení na trhu vyšetřuje rovněž americká Federální obchodní komise (FTC), píše agentura Reuters.