Prokop se chystá na rekordní čtrnáctý start na Sardinii

Praha - Již na čtrnáctý start na Italské rallye na Sardinii se chystá český automobilový jezdec Martin Prokop. Osmatřicetiletý závodník se v současnosti věnuje dálkovým soutěžím a soustředí se zejména na Dakar, závod na ostrově ve Středozemním moři je ale pro něj srdcovou záležitostí. Od roku 2005 zde chyběl jen jednou.

"Hodně se na to těším. Je to pro mě legendární závod, a pokud se nám podaří odstartovat, budeme tady mít nejvíce startů ze všech," uvedl Prokop na sociálních sítích.

Letošní ročník je pro něj specifický i proto, že bude mít netradičního spolujezdce. Do vozu Ford Fiesta WRC s ním usedne Zdeněk Jůrka. "Je to můj dlouholetý kamarád. Hodně jsme toho spolu zažili a start v mistrovství světa jsem mu dal jako dárek k padesátým narozeninám," uvedl Prokop.

Jůrka ale není rallyeovým nováčkem, soutěžím se věnuje řadu let a v současnosti je navigátorem Karla Trojana v českém šampionátu. "Takže rozpis pro něj není nic nového. Jen jízda ve voze WRC a obzvláště na šotolině pro něj bude nová. Na to si musí Zdeněk zvyknout a musíme si zvyknout i na profesionální spolupráci mezi námi, ne jen tu kamarádskou. Oba se na to těšíme a chceme si víkend užít," řekl Prokop.

Maximem jihlavského jezdce na Sardinii je páté místo z roku 2013. Aktuálně ale startuje se starým modelem fiesty WRC, takže se ani s nejlepšími nemůže porovnávat.

"Navíc je to v podstatě rok a půl, co jsem naposledy z naší fiesty vystoupil, takže se musím v podstatě s autem znovu naučit, zvyknout si na velkou přilnavost. Zvyknout si na technické úseky, je to trošku jiné než dakarské závody," uvedl Prokop, jenž klasickou rallye naposledy absolvoval loni v červnu právě v Itálii. "Jsem ale rád, že se zase svezu. Strašně jsem se na to těšil," přiznal jezdec, který má na kontě 122 startů v MS. Nejvíce ze všech Čechů.

Prokop se rozhodl na Sardinii startovat i přesto, že současně se šestým dílem MS se jede rallye v Andalusii, která je pro řadu účastníků Dakaru generálkou na lednový start legendární soutěže.

"Bohužel se ty závody protínají, ale já se rozhodl, že chci jet na Sardinii. Koncem listopadu by se měla jet Rallye Abú Zabí, což pokud se stane, bude fajn. Byl by to ideální přípravný závod na Dakar. Pokud se tak nestane, nebude to příprava snů, ale co se dá dělat," řekl Prokop ČTK.