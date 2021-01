Prokop, Michek i Macháček si na Dakaru polepšili

Rallye Dakar - 8. etapa (Sakaka - Naúm, 709 km celkově/375 km rychlostní zkouška), 11. ledna 2021 v Saúdské Arábii. Česká posádka Josef Macháček, Pavel Vyoral s prototypem Buggyra Zero.

Rallye Dakar - 8. etapa (Sakaka - Naúm, 709 km celkově/375 km rychlostní zkouška), 11. ledna 2021 v Saúdské Arábii. Česká posádka Josef Macháček, Pavel Vyoral s prototypem Buggyra Zero. PR/Buggyra Media

Naúm (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v 8. etapě Rallye Dakar devátý čas a v průběžném pořadí se posunul na 8. místo. Polepšil si i motocyklista Martin Michek, jenž je nově v celkovém hodnocení patnáctý. Nejlepším Čechem v kamionech byl opět Aleš Loprais, který udržel čtvrté místo, Martin Macík je pátý. Josef Macháček se posunul již na druhou pozici mezi "lehkými" prototypy.

Lídrem kategorie automobilů je i nadále Stéphane Peterhansel z Francie, motorkářům stále kraluje Chilan José Ignacio Cornejo a beze změn je i pořadí kamionů, kterému vévodí Dmitrij Sotnikov z Ruska.

Účastníci legendární soutěže dnes absolvovali druhou část maratonské etapy, před níž neměli k dispozici pomoc týmových mechaniků. Čekalo je přes 700 kilometrů, z nichž bylo 375 součástí měřené rychlostní zkoušky.

Prokop vyrazil ze Sakaky jako devátý muž průběžného pořadí, dlouho se držel na 6. místě v hodnocení etapy, ale po navigační chybě v závěru zajel devátý čas. Na nejrychlejšího Násira Al Attíju z Kataru ztratil 21:37 minuty.

"Dnes to bylo fajn, chytili jsme docela dobré tempo. Jeli jsme tak, abychom neudělali gumu, protože trať byla plná kamení. Snažili jsme se jim vyhýbat a jet slalom mezi kamenama. Dojeli jsme bez defektu, takže super," řekl Prokop.

O lepší výsledek jej připravila chyba v navigaci. "Bohužel kousek před cílem jsme vzali špatné údolí a ztratili jsme tam docela dost času. Jeli jsme jinam, než jsme měli jet. Škoda, trochu jsme pokazili výsledek," uvedl pilot týmu Benzina Orlen. Pochvaloval si ale, že bez větších problémů zvládl dvě etapy bez servisu. "Jedeme dál a to těžké teď přijde," poukázal Prokop na náročný závěr rallye.

Trojnásobný dakarský vítěz Al Attíja ovládl letos již pátou etapu a celkově si připsal jubilejní čtyřicátý dílčí triumf. V průběžném pořadí je Al Attíja druhý, ztrátu na Peterhansela snížil na necelých pět minut.

Motocyklista Michek dnes obsadil 17. místo, za Cornejem zaostal o více než šestnáct minut. Tovární jezdec Hondy byl letos poprvé nejrychlejší a zvýšil náskok na druhého Australana Tobyho Price na 66 sekund.

"Bylo to brutálně rychlé, jsem moc rád, že jsem po maratonských etapách v cíli. Měl jsem problémy s konektorem na řídítkách, v navigačním panelu mi nešel ukazatel kilometrů. Musel jsem malinko zvolnit a v tankovačce to opravit," uvedl Michek, jenž v závěru ztratil, když hledal dva kontrolní body. "Ke konci bylo hodně písčitých pasáží. Bohužel jsem se musel vracet pro dva waypointy, nabral jsem tři až čtyři minuty ztrátu. Naštěstí jsem je sebral všechny," dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Michkův týmový kolega Milan Engel zajel 35. čas a posunul se na 26. místo průběžného pořadí. Hned za ním dojel Libor Podmol a do čtvrté desítky se vešel i David Pabiška, jenž je i nadále pátý mezi jezdci bez asistence.

Osmá etapa znamenala konečnou pro jednoho z favoritů mezi motocyklisty Xaviera de Soultraita z Francie, který byl po havárii přepraven do nemocnice v Tabuku. Dvaatřicetiletý tovární jezdec Husqvarny figuroval po neděli na průběžné čtvrté pozici. Podle informací pořadatelů rozsah zranění určí až lékařské vyšetření, po nehodě byl při vědomí.

Kategorii kamionů opět ovládli jezdci Kamazu a podělili se o medailová místa. Nejrychlejší byl Anton Šibalov, průběžně vedoucí Sotnikov dojel třetí se ztrátou dvou a půl minuty. Šestý Loprais ztratil téměř deset minut, Macík byl osmý, Martin Šoltys devátý. Chilan Ingnacio Casale jedoucí s Tatrou týmu Buggyra si 5. místem vylepšil dosavadní dakarské maximum.

"Dnes jsme rádi, že jsme dojeli. Mechanik Petr Pokora celou noc nespal, protože dělal na autě. Já jsem poté trochu bojoval se servo řízením, sekalo se to a pravotočivé zatáčky byly utrpení. Modlil jsem se, ať jich je, co nejméně," řekl Loprais. Byl rád, že se vůbec udržel na trati. "Chvílemi to řídila církev," uvedl Pokora.

Macík stejně jako v neděli měl hned v úvodu technické problémy. "Hned na začátku etapy jsme zjistili, že pravé přední kolo nám brzdí více než levé. Kdykoliv jsem zabrzdil, auto uskakovalo doprava. Takže jsme opět měli několik leteckých výletů. Jeden hodně zlý," uvedl Macík, kterého poté asi na 15 minut zdrželo i hledání jednoho z navigačních bodů.

Ani to ale nebylo vše, posádka týmu Big Shock! Racing měla také problémy se spojovací tyčí řízení. "Asi 40 km před cílem jsme na duně udělali další spojovačku. Jakmile jsem šlápnul na brzdu, vytočily se kola, kously se do písku a spojovačka byla zase ohnutá. Takže posledních 40 km jsme dojížděli s roztaženými koly," řekl Macík. Průběžné páté místo uhájil jen těsně, na šestého Bělorusa Alexeje Višněvského má k dobru už jen deset sekund.

Macík ale hledí spíše před sebe. "Ztráta není velká, což je super po tom všem. Takže zítra zase mákneme. Karel už bude znova v topu a zase pojedeme, jak chceme a umíme," řekl navigátor František Tomášek. Na čtvrtého Lopraise ztrácí 22 minut.

Nejlepší dílčí výsledek na letošním Dakaru si připsal čtyřkolkář Tomáš Kubiena, jenž dojel čtvrtý. Průběžně je ale i nadále šestý s více než dvouhodinovým odstupem na pátého Chilana Itala Pedemonteho.

V kategorii prototypů zajel devátý čas Josef Macháček, který se mezi "lehkými" prototypy posunul již na druhé místo průběžného pořadí. "Dnes jsme jeli takticky. Nechtěli jsme udělat gumu a také ani bloudit. Musím pochválit Pavla (Vyorala), který dobře navigoval. Plno aut jelo proti nám a bloudilo. Musím uznat, že se nám naše taktická jízda vyplatila. Bylo to zase náročný a jsem rád, že jsme úspěšně v cíli," řekl jezdec týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Soutěž skončila pro slavného Francouze Sébastiena Loeba. Devítinásobný mistr světa v automobilových soutěžích měl dva defekty a k dispozici jen jedno náhradní kolo. Při souběžných technických potížích asistenčního vozu vzdal od 83. kilometru po opravě snahu o pokračování po předepsané trase rychlostní zkoušky. Po pozdním příjezdu do bivaku v Naúmu podle webu soutěže oznámil pořadatelům, že odstupuje.

Druhý muž kategorie automobilů z roku 2017 a třetí z předloňska nedojel do cíle ani v roce 2018, při debutu v roce 2016 byl devátý. Na kontě má 14 etapových prvenství, ale letos vůbec poprvé žádné nepřidal.

Jeho nejlepším výsledkem bylo páté místo ve třetím dějství, do páté etapy se ale držel v první desítce. Pak ho začaly provázet obrovské potíže s technikou včetně prasklého zavěšení kol a přišel o šanci na dobrý výsledek. Před startem do osmé etapy figuroval až v páté desítce pořadí.

Rallye Dakar - 8. etapa

(Sakaka - Naúm, 709 km celkově/375 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. N. Al-Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 2:56:56, 2. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -52, 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Mini) -3:03, ...9. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:37, 34. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -57:45, 48. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -1:55:42.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel, Boulanger 29:36:49, 2. N. Al-Attíja, Baumel -4:50, 3. Sainz, Cruz -38:55, ...8. Prokop, Chytka -3:18:24, 44. Ouředníček, Křípal -19:20:40.

SSV: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 3:37:45.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 36:13:48.

Prototypy: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 3:37:45, ...9. Macháček, Vyoral -23:11, 42. Enge, Tošenovský (všichni ČR/Can-Am) -1:54:38.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin 36:13:48, ...15. Macháček, Vyoral -4:16:33, 38. Enge, Tošenovský -15:08:31.

Motocykly: 1. Cornejo (Chile/Honda) 3:08:40, 2. Price (Austr./KTM) -1:05, 3. R. Brabec (USA/KTM) -2:50, ...17. Michek -16:06, 35. Engel (oba ČR/KTM) -40:57, 36. Podmol (ČR/Husqvarna) -44:45, 38. Pabiška -46:57, 42. J. Brabec -1:09:52, 43. Krejčí (všichni ČR/KTM) -1:13:46, 54. Lhotský (ČR/Husqvarna) -1:37:08.

Průběžné pořadí: 1. Cornejo 32:00:11, 2. Price -1:06, 3. Sunderland (Brit./KTM) -5:57, ...15. Michek -1:07:59, 26. Engel -4:21:11, 37. Pabiška -7:06:26, 38. Podmol -8:10:10, 47. Lhotský -13:36:57.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 4:20:40, ...4. Kubiena (ČR/Yamaha) -20:15.

Průběžné pořadí: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 40:08:45, ...6. Kubiena -5:05:12.

Kamiony: 1. Šibalov 3:19:40, 2. Sotnikov -2:28, 3. Karginov (všichni Rus./Kamaz) -3:19, ...6. Loprais (ČR/Praga) -9:52, 8. Macík (ČR/Iveco) -12:13, 9. Šoltys (ČR/Tatra) -12:43, 11. Valtr st. (ČR/Iveco) -18:40, 20. Tomeček (ČR/Tatra) -2:03:15.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 32:34:18, 2. Šibalov -43:28, 3. Mardějev (Rus./Kamaz) -1:13:15, 4. Loprais -1:29:11, 5. Macík -1:51:46, ...10. Šoltys -3:08:54, 12. Valtr st. -6:40:05, 17. Tomeček -24:48:49.

Klasik (jízda pravidelnosti): 1. Revuelta, Sanchez (Šp./Toyota) 27 bodů, ...3. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda) 46.

Průběžné pořadí: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy) 646, ...5. Klymčiw, Vlček 5297.