Srní (Klatovsko) - Na Šumavě dnes začal sedmiletý projekt obnovy mokřadů a rašelinišť LIFE for mires za 150 milionů korun. V Národním parku Šumava a v menší míře i v sousedním Národním parku Bavorský les bude obnoveno 2059 hektarů ploch, z toho 1672 hektarů rašelinišť a mokřadů. Dlouho připravovaný projekt, který vrátí vodu zpět do krajiny, podpořila EU v programu LIFE, řekl novinářům ředitel šumavského parku Pavel Hubený. Na Šumavě je podle vedoucí projektu Ivy Bufkové kolem 6000 hektarů rašelinišť a mokřadů. Do konce 80. let 20. století byly odvodňovány a vysušovány kvůli vyšší produkci dřeva či zlepšení zemědělské půdy. Byly tak poškozeny téměř dvě třetiny plochy rašelinišť na Šumavě.

"Voda je krev Šumavy. My jsme se tímto projektem rozhodli, splatit dluh. Zhruba 200 let jsme Šumavu měnili, odvodňovali ji, vysušovali. Teď je na čase jí vodu vrátit," řekl. První práce začaly už v srpnu, skončit má projekt v prosinci 2024. Za tu dobu se počítá se zablokováním 80 kilometrů odvodňovacích kanálů, a naopak s obnovou 13 kilometrů drobných potůčků. V Čechách se revitalizace dočká 43 lokalit, v Bavorsku pět.

Obě země už v minulosti s obnovou mokřadů a rašelinišť začaly. Na české straně se za 20 let podařilo obnovit téměř 700 hektarů mokřadů a rašelinišť.

Nový projekt má situaci výrazně zlepšit. Začne se obnovou mokřadů u Gerlovy Hutě v západní části Šumavy a skočí až u Lipna. Jednou z největších obnovených ploch bude stohektarové prameniště a mokřady pod Zhůřím u Javorné, plánuje se také obnova sedmnáctihektarového průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy, řekla Bufková. Vzhledem k terénu se většina prací provádí ručně či jen s lehkou technikou.

Projekt má i další efekty. Podle představitelů projektu se očekává, že obnovou se navýší objem vody nahromaděné v krajině o 175.000 metrů krychlových a ročně se do ovzduší uvolní o 125 tun oxidu uhličitého méně. Vzroste chladicí efekt, zlepší se přirozené prostředí pro tetřívka obecného, obnoví se hydrologické vazby v krajině na 412 hektarech.

Kromě obnovy mokřadů a rašelinišť projekt zahrnuje také osvětu a zapojení veřejnosti, popularizaci i vědecký výzkum. Spolu s národními parky na české a bavorské straně se projektu účastní také Jihočeská univerzita a německá organizace na ochranu přírody BUND Naturschutz.

Za klíčový projekt v boji se suchem považuje obnovu mokřadů také ministerstvo životního prostředí. Z celkových nákladů 5,8 milionu eur (asi 150 milionů korun) přispělo ministerstvo 1,6 milionu eur (přes 41 milionů korun). Většina nákladů, v přepočtu 124 milionů korun, bude investována na české straně Šumavy.

"Je to obrovský krok pro Šumavu. Ta je jako houba a jenom čeká, až se bude moci napít vody. Díky obnoveným mokřadům a rašeliništím se zvýší hladiny podzemních vod a voda se bude postupně uvolňovat i do Vltavy, kterou sytí v průběhu roku," uvedl ministr Richard Brabec (ANO).