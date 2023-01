Projekt Led Zeppelin Symphonic v Praze a Brně připomene slavnou rockovou kapelu

Praha - Projekt Led Zeppelin Symphonic 14. května v Praze a o dva dny později v Brně připomene hity slavné rockové kapely v doprovodu symfonického orchestru. Na jednom pódiu se sejde přes 50 umělců. Zpěváky Jesse Smithe a Petera Eldrige, kteří se v rodné Velké Británii podílejí na řadě hudebních projektů, doprovodí rocková kapela a symfonický orchestr pod vedením Richarda Sidwella. Ten stojí také za podobným projektem Queen Symphonic. ČTK o tom za pořadatele informovala Soňa Hanušová.

Projekt Led Zeppelin Symphonic navazuje na odkaz anglické skupiny Led Zeppelin, která je hudebními odborníky považována za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kapel v historii rockové hudby. Skupina umělců po vyprodaných vystoupeních v Londýně a Paříži vyrazila na světové turné a v České republice vystoupí v pražském Kongresovém centru a v Brně na Výstavišti.

"Led Zeppelin jsou více než 50 let zbožňováni fanoušky po celém světě, přestože po smrti bubeníka Johna Bonhama v roce 1980 se kapela v podstatě rozpadla. O to větší máme radost, že si diváci mohou hity této rockové skupiny užít naživo prostřednictvím Led Zeppelin Symphonic," uvedla Květa Havelková z pořádající společnosti JVS Group.

Diváci se podle pořadatelů mohou těšit na 25 nejznámějších písní Led Zeppelin, mezi kterými nebudou chybět Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused nebo Stairway To Heaven.

Led Zeppelin jsou považováni za jedny ze zakladatelů hard rocku a předchůdce heavy metalu. Typické pro ně byly inspirace z jiných kultur a psychedelické motivy. Skupinu v roce 1968 pod názvem The New Yardbirds založil kytarista Jimmy Page. Sestavu dále tvořil zpěvák Robert Plant, hráč na bicí John Bonham a baskytarista John Paul Jones. Debutové album s názvem Led Zeppelin vydali v roce 1969. Všechna jejich studiová alba se dostala do žebříčku Top 10 Billboard 200 a šest z nich se dostalo na první místo. Po smrti bubeníka Bonhama ukončila skupina v roce 1980 svoji činnost, ale později se členové Led Zeppelin účastnili některých akcí. V roce 2007 zbývající hudebníci uspořádali koncert, který měl být podle jejich slov posledním. Na něm na bicí zahrál Bonhamův syn Jason Bonham.