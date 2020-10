Projekt Folk Swings vzbudil zájem už před vydáním nahrávky

Praha - Projekt Folk Swings nabízející tuzemské folkové skladby ve swingových úpravách vzbudil zájem posluchačů už před vydáním nahrávky plánovaným na 30. října. Album písní, kterých se ujali písničkáři v čele s Jaromírem Nohavicou, Vlastou Redlem, Samsonem Lenkem, Radkem Pastrňákem nebo Slávkem Janouškem ve spolupráci s kapelou B-Side Band, zaznamenalo množství předobjednávek. V rozhovoru s ČTK to řekl bandleader B-Side Bandu Josef Buchta.

Z poloviny jsou vyprodané také dva brněnské koncerty, které se měly uskutečnit 1. a 2. prosince, pořadatelé však vzhledem k vládním opatřením proti pandemii hledají květnový termín. "I v téhle složité situaci si lidé si uvědomují, že potkat tuto partu na jednom podiu je záležitost, která se nemusí zopakovat. Deska je takový průřez velkými osobnostmi české folkové scény s kvalitním big bandem. Projekt tady po nás zůstane navždy, z toho mám radost. Posunuté koncerty beru jako fakt a těším se na dobu, kdy si je společně užijeme," uvedl Buchta.

Vedle známých písničkářů na desce zazní hlasy Ewy Farne, Vojtěcha Dyka, Petra Rybíze Tomana, Kristýny Daňhelové nebo Jana Pokorného vystupujícího pod jménem Pokáč. Prvním singlem desky se stala píseň Zuzany Navarové a skupiny Nerez s názvem Kočky v novém aranžmá Petra Kovaříka, které se ujala Ewa Farna a Vojtěch Dyk. Druhým singlem bude Pokáčova hříčka Co z tebe bude. "Je to jednoznačně unikátní projekt. Když jsem viděl, že bych mohl být na jedné desce s Jarkem Nohavicou tak bylo jasné, že do toho jdu. Klobouk dolů před Pepou (Buchtou). Myslím, že přítomnost některých mladších interpretů by mohla přitáhnout k tomuto projektu i mladší generaci," podotkl písničkář Pokáč.

Za projektem Folk Swings stojí producent Buchta, který společně s aranžérem a pianistou Petrem Kovaříkem nosil tuto myšlenku v hlavě už 14 let. O většinu nových aranžmá se postarali Petr Kovařík a Pavel Zlámal. "Velkou inspirací pro nás byla bezpochyby deska Paula Anky Rock swings, která je dle mého názoru skutečně hudebním skvostem. Ale dát dohromady všechny muzikanty se zdálo několik let absolutně nemožné. Až do chvíle, kdy přišla nepříjemná korona krize a umělci rušili jeden koncert za druhým. V tom špatném to bylo pozitivní, protože jinak bych to horko těžko dával dohromady," podotkl Buchta.

Podle autora projektu nebylo klíčem k výběru písní to, zda jsou těmi největšími hity, ale jak dobře se budou předělávat do swingové podoby. Hned tři skladby má na albu Nohavica. "Po Jarkovi jsme chtěli jeho skvělou skladbu Zatímco se koupeš a on řekl, že by rád udělal i Ježíška, což je skvělá swingovka. Po týdnu poslal ještě Plebs blues. Byl tak nadšený, že mi nabídl i další věc, ale ta se tam už nevlezla," sdělil Buchta.

Orchestr B-Side Band založil trumpetista Josef Buchta v roce 2006. Volně navazuje na brněnskou bigbandovou tradici. Velký zájem publika poutají zejména společné projekty s Vojtěchem Dykem, s nímž v roce 2013 band vydal DVD se záznamem turné a o rok později první autorské CD nazvané Deska.