Projekt Film Naživo uvede v kinech přímé přenosy divadelních her

Praha - Divadelní hry v přímém přenosu v kinech budou moci lidé zhlédnout díky projektu producenta a režiséra Viktora Tauše Film Naživo, který začíná v sobotu 18. července. Několik divadelních souborů pro projekt zinscenuje svá nejúspěšnější představení mimo divadlo, v exteriérech dodávajících obsahu her nový kontext. Takto inscenované hry bude natáčet filmový štáb a v přímém přenosu budou vysílány v kinech napříč Českou republikou.

"V čase pandemie jsme ve formě Film Naživo natáčeli a živě streamovali divadelní představení Amerikánka v hlavních rolích s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou. Filmy inscenované v kleci pro hyeny, v poušti a na vzletové ranveji diváky vedle svého příběhu strhly až konceptuálními obrazy živého umění v čase nouzového stavu. Z ambice zpřístupnit široké veřejnosti živou kulturu v čase krize se tak zrodila svébytná kinematografická forma Film Naživo," uvedl Tauš.

"Teď, v čase zrušených živých letních festivalů a paralyzovaného kinodistribučního trhu ji vnímám jako formu potřebnou. Film Naživo je manifestem naší touhy, vyprávět příběhy v souladu s životní realitou našeho světa a světa našich diváků," doplnil autor projektu.

Prvním představením projektu bude 18. července inscenace Kaleidoscope souboru La Putyka. Dalšími soubory budou Losers Cirque Company, Heaven's Gate, Vosto5 a Divadlo Na zábradlí.

Úvodní představení Kaleidoscope tvůrci popisují jako cirkusovou expedici za čirou radostí a soubor Cirk La Putyka ji sestavoval během koronavirové pandemie. Jako v kaleidoskopu se v ní střídají šílené skoky na obřím teeterboardu, zařízení podobném trampolíně, ale s dřevěnou odrazovou plochou, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu.

Losers Cirque Company uvedou inscenaci Vzduchem na motivy knihy Richarda Bacha s názvem Jonathan Livingston Racek. "Příběh racka Jonathana, který se zamiluje do létání, budeme inscenovat na dně opuštěného bazénu, do světa jeho blízkých, kterým je lépe na pohodlné zemi, či v tomto případě na dně. Jonathan vzlétá z jejich světa, a byť se mu to daří sotva nad okraj bazénu, představuje to pro něj nový svět," popsali inscenaci tvůrci.

Hru Amerikánka souboru Heaven's Gate režíroval sám Tauš. Vypráví v ní příběh inspirovaný skutečným osudem dívky hledající své místo ve světě během těžkého dětství. Hlavní hrdinka navzdory osudu našla velkou vůli k přežití a překonala kruté zkušenosti z dětského domova, polepšovny i ne zrovna vydařené pěstounské péče. Nyní ji bude soubor hrát v prostoru vyprázdněné koncertní haly.

Soubor Vosto5 uvede svého úspěšného Péráka. Příběh z doby nacistické okupace zasadí do autentické historické budovy. Divadlo Na zábradlí svou hru Tajný agent, která vychází ze slavné britské předlohy situované do Londýna přelomu století, zase odehraje v industriální cihlové architektuře vodojemu.