Projekt Chytrý kurník nabízí dvířka otvírající se podle osvětlení

Brno - Vojtěch Kolomazník vymyslel kurník, jehož automatická dvířka se slepicím otevřou a zavřou samy podle intenzity osvětlení a usnadňují práci chovatelům. Na nápad přišel už v dětství, když musel doma slepicím kurník zavírat a otevírat a občas zapomněl. Na vysoké škole začal nad konstrukcí dvířek přemýšlet, řekl ČTK. Se svým brněnským projektem, který se nazývá Chytrý kurník, Kolomazník vyhrál v soutěži Equa bank Rodinná firma roku v nové kategorii digitální firma roku. Připravuje i další chytrá řešení pro chov slepic.

Důsledné zavírání dvířek je nutné, aby byly slepice chráněné před nočními predátory. Nezabezpečené ptáky totiž často může lovit například kuna. Dvířka se prodávají poměrně krátce, zájem je však velký a poptávka stále roste. "Už jsme se přehoupli přes 1000 prodaných kusů," řekl Kolomazník. S kolegy se snaží reagovat tak, aby poptávku uspokojili a přesunuli se do nových prostor v Brně-Slatině, kde si všechno sami vyrábějí.

Nad vytvořením dvířek začal Kolomazník přemýšlet až při studiu vysoké školy, nápad však vznikl v dětství. "Doma jsme měli slepice a občas člověk zapomněl za nimi zajít, nebavilo ho neustále chodit brzo ráno dvířka otevírat, a tak jsem si říkal, že by se to dalo vyřešit i jinak. Tak to vlastně všechno vzniklo," řekl Kolomazník.

Dvířka si chovatelé jednoduše čtyřmi hřebíky přimontují na svůj kurník. Zařízení snímá hladinu osvětlení, čas zavírání se tak během roku mění. "Máme i poloautomatická dvířka, která se na mechanickém principu dokážou otevřít ráno jen tím, že do nich slepice narazí. Tento nápad se vyvinul z pozorování, jak se drůbež ke dvířkám chovala," uvedl Kolomazník.

Základní varianta chytrých dvířek stojí 2500 korun a podle toho, jaké chce zákazník příslušenství, si také připlatí.

Dalším krokem v rozvoji projektu je chytřejší varianta dvířek, která půjde ovládat pomocí mobilní nebo počítačové aplikace. "Chystáme také chytré hnízdo, které bude sledovat snůšku, vyhřívání či chytrou krmičku. Všechny produkty pak budou mít přístup do aplikace, která bude sledovat celý stav kurníku," upřesnil Kolomazník.

Podle něj totiž lidé často nevědí, jak jsou slepice staré, kolik váží, kolik snášejí. "Chceme, aby bylo možné díky Chytrému kurníku sledovat stav slepic," řekl Kolomazník. Vzhledem k velkému zájmu se zatím soustředí na český a slovenský trh. "Chtěli jsme i do Polska, kde se slepice hodně chovají, ale zatím na to nemáme kapacitu," řekl Kolomazník.