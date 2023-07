Projekci dokumentu o Gogol Bordello zakončil v K. Varech improvizovaný koncert

Karlovy Vary - Dnešní projekci dokumentu Toulaví králové: Příběh Gogol Bordello na festivalu v Karlových Varech zakončilo improvizované vystoupení Eugena Hütze. Hudebník a vůdčí osobnost mnohonárodnostní kapely Gogol Bordello Hütz, který se v mnoha pasážích snímku odkazuje ke svým ukrajinským kořenům, ve Velkém sále Thermalu nabídl za doprovodu kytary nadšenému publiku několik písní. Jako první zahrál hit My companjera, který věnoval svým přátelům na bojující Ukrajině.

"Film jsme natáčeli dlouhou dobu a jeho poselství nevzniklo nějakým kouzelným lusknutím prstů, ale krystalizovalo postupně. Myslím, že jeho poselství spočívá v tom, že příběh můj i naší kapely velice přesně odpovídá příběhu, který teď prožívají spousty lidí na Ukrajině, kteří musí bojovat za svoji nezávislost a před kterými stojí velké hrozby," uvedl před zahájením projekce Hütz.

Snímek, který na festivalu promítají v sekci Zvláštní uvedení v mezinárodní premiéře, vedle Hütze osobně představili režiséři Nate Pommer a Eric Weinrib. Film Toulaví králové: Příběh Gogol Bordello měl světovou premiéru na nedávném festivalu Tribeca a režisér Pommer za něj získal Zvláštní uznání pro nejlepšího nového režiséra dokumentárního filmu.

Dokument natáčený na mnoha destinacích od Ukrajiny přes Spojené státy až po Kolumbii nebo Brazílii mimo jiné vypráví o dětství Hütze stráveném v Kyjevě, jeho postupném sžívání s novým prostředím v USA i jeho uměleckém vyhoření před několika lety. Prostor dostávají i ostatní členové kapely, která je v různých sestavách složená převážně z imigrantů z celého světa. Podle Hütze je spojují zkušenosti s imigračními úřady a platí u nich zásada, že kapela nedělá rozdíly mezi rasou, původem a pohlavím svých členů.

Hütz se do Karlových Varů vrátil po devíti letech. Hostem festivalu byl v roce 2004, když natáčel v Česku s režisérem Lievem Schreiberem a hercem Elijahem Woodem film Naprosto osvětleno (Everything Is Illuminated).

Americká punková kapela Gogol Bordello, která svůj styl označuje jako romský punk rock, vystoupila v Česku již několikrát. Na jejích koncertech zní kombinace romské hudby se styly jako ska, rokenrol, flamenco i punk. Mimo jiné byla hostem festivalů Rock for People a Colours of Ostrava nebo zahrála na samostatném koncertu v Incheba Areně v Praze. Jméno kapely odkazuje jak na ruského spisovatele Nikolaje Vasiljeviče Gogola, tak na vulgární atmosféru veřejných domů.