Projekce na fasádě Domu umění připomněla druhé výročí smrti Woodyho Vašulky

Brno - Videomappingová projekce na fasádě brněnského Domu umění připomněla druhé výročí úmrtí Bohuslava Woodyho Vašulky, brněnského rodáka, který ve Spojených státech patřil k průkopníkům videoartu. Tvorbu Vašulky a jeho manželky Steiny pro účely videomappingu dotvořily umělé neuronové sítě. Výsledkem je kaleidoskopická podívaná a zároveň nové dílo založené na remixové estetice hudebního videoklipu.

"Výsledné audiovizuální dílo je složeno z 18 prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsem volil jako průřez za dobu jejich aktivního působení. Díla jsem vybíral především tak, aby na sebe navazovala vizuální stránkou a zároveň byla vytvořena s pomocí různých nástrojů," uvedl Jiří Mucha, režisér a scenárista videomappingu.

Kromě výročí Vašulkova úmrtí připomněla dnešní projekce také další jubileum. Letos uplynulo 50 let od založení "divadla elektronických médií" The Kitchen v New Yorku. Vašulkovi tam experimentovali s uměleckými možnostmi videa, nových médií a technologií.

Právě podle newyorské "kuchyně" dostal název také spolek Vašulka Kitchen Brno, který sídlí v Domě umění. Pečuje o odkaz Vašulkových, spravuje jejich archiv a zároveň iniciuje a podporuje řadu tvůrčích počinů, které udržují dílo pionýrů videoartu stále živé.

"Videomapping je součástí výstavního triptychu, který nabídne nezvyklá rozhraní pro seznámení se s tvorbou Vašulkových, uvedla kurátorka Jana Horáková. Po videomappingové projekci bude následovat prezentace jejich tvorby ve virtuální realitě a trvalá interaktivní expozice videí na webu vybaveném umělou inteligencí.