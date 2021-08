Projednávání lepší ochrany klientů na trhu s energiemi Senát o týden odložil

Praha - Další projednávání lepší ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi dnes Senát odložil. O novele energetického zákona by měla horní komora hlasovat na návrh svého hospodářského výboru příští týden ve středu. Výbor se k předloze mimořádně sešel kvůli pozměňovacímu návrhu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jehož cílem je ochranu klientů ještě zvýšit.

Vystrčil úpravu představil přímo na plénu, nad čímž se pozastavil ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Místopředseda hospodářského výboru Lumír Aschenbrenner (ODS) ČTK sdělil, že postup dalšího projednávání novely byl ve výboru dohodnut i s Havlíčkem. "Cílem je projednat v hospodářském výboru avizované pozměňovací návrhy a detailně je do té doby projednat s ministerstvem," napsal ČTK předseda výboru Vladislav Vilímec (ODS).

Sněmovní znění novely Vystrčil označil už dopoledne na plénu za "kvaziboj proti energošmejdům". Navrhl, aby nově zaváděnou zprostředkovatelskou licenci musely mít i společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají dodavatelé. Chce také, aby zákazník dostával adresnou informaci o změně ceny energie a nestačilo zveřejnění takové zprávy na internetu a aby bylo zřejmé, kdy končí platnost smlouvy. Pozměňovací návrh se týká rovněž rozšíření práva měnit a ukončit smlouvu o dodávce energie a možnosti okamžitého ukončení smlouvy v případě přestěhování.

Havlíček se pozastavil nad tím, že Vystrčil předložil úpravu na poslední chvíli, mohla se podle ministra projednat minulý týden ve výborech. Záležitost má za "politické vyřizování účtů". Vystrčil se proti takové interpretaci ohradil, na přípravu pozměňovacího návrhu podle něho bylo málo času.

Senátoři nakonec projednávání předlohy zhruba v poledne přerušili, aby se k Vystrčilově úpravě mohl v polední přestávce sejít hospodářský výbor. Výsledkem byl návrh na odklad dalšího projednávání novely, který Senát přijal. Hospodářský výbor i ústavně-právní výbor už minulý týden doporučily plénu schválení předlohy beze změn.

Ve hře je i další pozměňovací návrh, který se týká trhu s propan-butanovými lahvemi. Senátní komise pro rozvoj venkova chce ze zákona vypustit zákaz plnit tlakové lahve bez souhlasu jejich vlastníka. Sněmovna takový pozměňovací návrh zamítla.

Novela zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelská činnost v energetice má být novým druhem podnikání, k němuž bude nutné oprávnění Energetického regulačního úřadu. V současnosti musejí mít licenci regulačního úřadu dodavatelé energie, kteří také podléhají dohledu. Zprostředkovatelům stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, dohled mají pouze obecný. Nová oprávnění pro zprostředkovatele by ERÚ vydával na pět let, vedl by rovněž nový registr.

Zprostředkovatel by musel provozovat svou činnost podle novely poctivě a s odbornou péčí. Musel by také zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody. Obce by mohly zakázat svým nařízením podomní prodej energií.