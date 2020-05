Projednávání kauzy MUS komplikuje koronavirová situace

Praha - Hlavní líčení v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS), které má pokračovat od příštího pondělí, komplikuje koronavirová situace. Jeden z obžalovaných - Jiří Diviš - totiž kvůli cestovním omezením nepřijede ze Švýcarska do Česka a zároveň trvá na své osobní přítomnosti na jednání. Pražský městský soud proto z procesních důvodů už podruhé zrušil svědeckou výpověď prezidenta Miloše Zemana, kterou plánoval na středu formou videokonference. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.

Soud počítal s tím, že bude jednat od pondělí 1. června až do pátku. "Advokát obžalovaného Diviše dvakrát ujišťoval soud, že jeho klient k hlavnímu líčení bez problémů dorazí. Toto úterý ale napsal, že se pan obžalovaný nemůže dostavit, protože se do České republiky nedostane. Uvedl, že letové spojení mezi Švýcarskem a ČR bude navázáno až 5. června, dále že Švýcarsko má uzavřeny hranice až do 15. června a že klient spadá vzhledem ke svému věku do rizikové skupiny," popsala Puci.

Předsedkyně soudního senátu se v pondělí dohodne s obžalovanými na dalším postupu. Následující termíny hlavního líčení vypsala původně až na říjen, je ale možné, že se nyní pokusí stanovit dřívější datum.

Prezidenta Zemana původně soud plánoval vyslechnout už v dubnu, tehdy se ale hlavní líčení kvůli situaci způsobené koronavirem rovněž neuskutečnilo. Puci podotkla, že Hrad soudu v obou případech vyšel vstříc a domluva na termínu videokonference byla bezproblémová. Zeman se má jako svědek vyjádřit k okolnostem prodeje státního podílu v MUS, který v roce 1999 schválila jeho tehdejší vláda.

Obžaloba tvrdí, že Diviš, Antonio Koláček, Petr Kraus, Oldřich Klimecký a Marek Čmejla utajeně získali kontrolu nad nadpoloviční většinou akcií MUS. Poté údajně záměrně vyčkali, až cena akcií firmy klesla, a od státu koupili jeho 46procentní podíl v uhelné společnosti přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Podle obžaloby zaplatila Investenergy za podíl penězi, které pocházely přímo z MUS, odkud je předtím pětice obžalovaných vyvedla. Manažeři tak podle státního zástupce způsobili státu škodu nejméně 3,2 miliardy Kč.

Obžalovaným hrozí v Česku až desetileté vězení. Stát se k trestnímu řízení připojil jako poškozený. Náhrady se domáhá i následnická společnost Czech Coal Services, která žádá 7,2 miliardy korun. Muži vinu odmítají, navíc argumentují tím, že v souvislosti s MUS už byli odsouzeni ve Švýcarsku za totožné skutky.