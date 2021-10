Programová skupina koalic definuje pozici místopředsedy vlády pro digitalizaci

Praha - Programová skupina koalice Spolu a Pirátů se Starosty se shodla na tom, že definuje pozici místopředsedy vlády pro digitální transformaci. Po dnešním jednání skupiny to ČTK řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Skupina pro digitalizaci, spravedlnost a vnitro se podle něj zabývala i problematikou veřejné správy či policie. Shodla se také na zavedení korespondenční volby pro voliče ze zahraničí.

"My jsme se domluvili na tom, že společně definujeme zadání role místopředsedy vlády pro digitální transformaci. Nebavíme se o ministerstvu, bavíme se o tom, jak zpřesnit, jak definovat pozici místopředsedy vlády pro digitalizaci nebo digitální transformaci," řekl Kupka.

Se vznikem nového ministerstva informatiky by podle Kupky ODS nesouhlasila. "Nepokládáme to za efektivní, protože Česká republika potřebuje člověka s patřičnou váhou hlasu. Ale to dění nebo ta zadání se pak budou povětšinou odehrávat na příslušných resortech," vysvětlil Kupka.

V médiích se tento týden objevily spekulace o vytvoření postu vicepremiéra pro digitalizaci či přímo zavedení nového ministerstva, které by se mělo digitalizací zabývat. Předseda Pirátů Ivan Bartoš deníku Právo tento týden řekl, že by se mohl ujmout ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo agendu rozšířenou o digitalizaci. Ve čtvrtek v Interview České televize Bartoš připustil, že jednou z možností je zavedení ministerstva pro digitalizaci. Téma je totiž podle něj rozděleno mezi resorty místního rozvoje a vnitra. Zmínil také, že je možné digitalizaci upravit i kompetenčním zákonem. Ačkoli nyní existuje post zmocněnce pro digitalizaci, který zastává Vladimír Dzurilla, elektronizace se podle Bartoše neposouvá. Digitalizace přitom podle něj kromě zvýšení efektivity přinese i úspory, může ušetřit tři procenta hrubého domácího produktu ročně jako v Estonsku.

Programová skupina se podle Kupky dále shodla na tom, že je potřeba ušetřit na agendě úřadů, která bývá často zdvojována. "Dohodli jsme se na omezení nadměrné kontrolní zátěže," řekl také Kupka. Podle něj se skupina dohodla i na tom, že rozšíří funkci míst Czech POINT, která by měla fungovat jako univerzální podatelny.

Za důležité pokládá programová skupina podle Kupky vytvořit tzv. bílou knihu policie, která určí, co je potřeba udělat například v personálním nebo administrativním zajištění. Naopak problematiky státního zastupitelství se skupina nedotkla. "Jsme zastánci toho, že v téhle oblasti nemá nastat zemětřesení, to by ničemu neprospělo. Myslím, že v této oblasti panuje shoda v tom, že je potřeba zajistit smysluplný, jasný koncepční rozvoj, ale ne revoluci," dodal Kupka.

Prací programových skupin je nejprve porovnat programy obou koalic, najít shody, rozpory, ale i témata, která jsou v některém z programů navíc. Všechny strany v nich mají po jednom zástupci. Ve skupině pro spravedlnost, vnitro a digitalizaci zasedli Kupka, Jan Bartošek (KDU-ČSL), Martin Plíšek (TOP 09), Jakub Michálek (Piráti) a předseda STAN Vít Rakušan, o kterém se hovoří jako o možném kandidátovi na ministra vnitra.

Na úterní jednání předsedů koaličních stran je podle Kupky skupina připravena předložit témata, na kterých se shodla. Okrajová témata, jež skupina nedořešila, se podle něj budou moci dořešit i na úrovni předsedů stran.

Kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) ve středu po prvním jednání Spolu a Pirátů se STAN novinářům řekl, že obě uskupení chtějí podepsat koaliční smlouvu nejpozději 8. listopadu, kdy se bude konat ustavující schůze Sněmovny.