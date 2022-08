Program stanice ČT :D nabídne řadu novinek včetně večerníčku s Jiřím Lábusem

Praha - V podzimní sezoně nabídne dětská stanice ČT :D řadu novinek včetně večerníčku Jezevec Chrujda s Jiřím Lábusem nebo nového seriálu Michala Nesvadby Smějeme se s Michalem. Stanice zaměřená speciálně na děti, která se večer mění na kanál ČT art, uvede pokračování oblíbených pořadů, jako jsou Parta z garáže, Medvídkova poradna či Zvěd. Novinky nabídnou v září také weby Déčko.cz a ČT edu. V říjnu pak odstartuje celoroční soutěž Superjá! zaměřená na zdravý životní styl, jejímž ambasadorem se stane olympijský vítěz Aleš Valenta. Novináře o tom dnes informoval výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

"Náš úkol je stále stejný - vzdělávat, bavit a orientovat naše děti v současném tak složitém světě. Přicházíme s řadou nových kreativních nápadů a pořadů a celý příští školní rok bude na Déčku prostřednictvím naší soutěže ve znamení sportu a pohybu. Myslím, že po několika covidových letech se potřebujeme všichni trochu protáhnout a nadechnout," uvedl Koliha.

Na motivy knih spisovatele Petra Stančíka připravila Česká televize premiérový večerníček Jezevec Chrujda, jenž ještě před televizním uvedením získal ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu Anifilm 2022. "Jiří Lábus jako jezevec Chrujda byl jasná volba pro všechny čtyři spolutvůrce večerníčku - výtvarnici Lucii Dvořákovou, režiséra Davida Súkupa, dramaturga Miloše Zvěřinu a mou maličkost. S Jiřím Lábusem jsme léta přátelé a já už od dětství miluji jeho nezaměnitelný projev, doplněný naprostou profesionalitou," podotkl Stančík.

Na novince Smějeme se s Michalem se herec a moderátor Nesvadba podílel nejen jako jeho průvodce, ale také jako autor scénářů. "Čelil jsem výzvě, které jsem se chtěl jako autor i herec za svoji kariéru dočkat. Ve všech svých pořadech se snažím rozesmát své diváky, překvapit je a zaujmout," řekl Nesvadba.

Celoroční soutěž ČT :D ponese název Superjá! a za cíl si klade nadchnout děti pro pohyb a zdravý životní styl. "Zároveň děti chceme seznámit s tím, co je to fair play, jak trénovat sílu, vytrvalost, překonat lenost, že je potřeba trénovat nejen tělo, ale i mysl," uvedla vedoucí projektu Monika Mrázová. V televizním vysílání se objeví celkem osm epizod.

Další premiérou bude loutkový zábavně vzdělávací pořad Fanfárčení, který prostřednictvím oblíbených postav z Kouzelné školky - Františka, Fanynky a Filípka - vysvětluje nejmenším dětem známá lidová rčení. Druhé řady se dočká pořad Zvěd, který vzniká ve spolupráci s Akademií věd České republiky, nebo Parta z garáže představující mladé muzikanty.

Dva roky také funguje vzdělávací projekt ČT edu. Z webu, který původně pomáhal při zvládání distanční výuky, se brzy stal nástroj, který denně používají ve školách tisíce učitelů a žáků. Na podzim nabídne ČT edu kromě nových videí k matematice, zeměpisu nebo dějepisu i řadu materiálů k podpoře výuky žáků, kteří do českých škol přicházejí z Ukrajiny.