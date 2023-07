Program první zastávky festivalu Hrady CZ zakončil pod Točníkem Kabát

Točník (Berounsko) - Program první zastávky putovního dvoudenního festivalu Hrady CZ v sobotu večer zakončila v podhradí středočeského Točníku skupina Kabát. Příznivcům, z nich někteří vydrželi i ve velkém horku téměř celý odpolední program, představili písně z nového alba El Presidento i starší hity. Vedle novinek jako Rumcajs miloval Manku nebo Nesmrtelná teta rozezpívaly množství příznivců písně Dole v dole, Corrida, Burlaci nebo Pohoda.

Fotogalerie

"Zasloužíte si uznání, že jste tady v tom vedru neumřeli, my toho měli i na hotelu dost," přivítal se s publikem zpěvák Josef Vojtek.

V závěru dnešního programu zejména mladší publikum rozezpívala svým tanečně laděným popem skupina Mirai. Starší příznivce zase svými známými melodiemi Sbírka zvadlejch růží, Nahá, Tak mi to teda nandey nebo Andělé potěšila skupina Wanastowi Vjecy v čele s Robertem Kodymem, která se na festival Hrady CZ vrátila po osmileté přestávce. Jejich kytarista Tomáš Vartecký se během dne na jevišti objevil podruhé, protože odpoledne zahrál jako člen kapely Kurtizány z 25. avenue.

V žánrově pestrém programu se dále představily mladá zpěvačka Pam Rabbit, electro-popový soubor Skyline nebo tvrdší rockové projekty Cocotte Minute a Dymytry.

Vystupující i publikum čelili vysokým teplotám, které velkou část dne vystoupaly hodně nad 30 stupňů Celsia. Většina přítomných se před palčivým sluncem chránila pokrývkami hlavy nebo mokrými ručníky kolem krku. Někteří návštěvníci využili možnosti schovat se do stínu na prohlídkových okruzích hradů Točník a Žebrák. Festival Hrady CZ tam pro ně i letos ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zajistil vstup zdarma.

"Už několikátý rok máme vyzkoušenou spolupráci s místními hasiči. Na koncertu Tomáše Kluse vykropili půlku cisterny a bude se stříkat i nadále. Lidé se mohou osvěžit ve žlabech s vodou, v kempu mají sprchy, je tady i cisterna s pitnou vodou, takže za nás je takové teplo lepší než průtrž mračen s orkánem," řekl ČTK spolupořadatel festivalu Viktor Souček.

Právě písničkář Klus zahrnul do improvizační části svého vystoupení i téma počasí, když se na velkou teplotu vymluvil poté, co pokazil nástup v jedné písni. "Dáme ještě refrének, protože jsem kretének," zanotoval poté.

Na počasí reagoval i zpěvák slovenské skupiny No Name Igor Timko. Společně s publikem dobrovolným hasičům z nedalekého Žebráku, kteří v největším žáru skrápěli vděčné návštěvníky u pódia chladnou vodou, zanotoval lidovou píseň Co jste hasiči.

Festival Hrady CZ i letos umožňuje na všech zastávkách návštěvníkům zapojit se do fotosoutěže o ceny, na sportovní fanoušky čekají v areálech festivalu hřiště. Například pod Točníkem si mohli zahrát basketbal. Hrady CZ budou pokračovat 21. a 22. července na Kunětické hoře, Švihově (28. a 29. července), v Rožmberku nad Vltavou (4. a 5. srpna), na Veveří (11. a 12. srpna), v Hradci nad Moravicí (18. a 19. srpna), na Bouzově (25. a 26. srpna) a skončí 1. a 2. září na Bezdězu.