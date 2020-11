Program Česká kvalita bude mít informační kampaň

V řadě zemí se setkáváme s různými formami podpory kvalitních domácích produktů v zájmu jejich přednostního uplatnění na trhu. I v České republice existuje dlouhodobý program Česká kvalita, který podporuje prodej kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb. Hlavním cílem programu je jednotný systém, který umožňuje zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky, založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou.

Jde o způsob, jak upozornit na české výrobky a služby nejrůznějšího druhu, tzn. na to, co se povedlo „zlatým českým ručičkám“. Program umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod. Dalším důležitým pravidlem všech značek v programu Česká kvalita, je ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality. Řada firem a výrobků již tuto značku získala, ale existuje mnohem více dalších, které ji rovněž mohou získat. Když se budou výrobci do programu ministerstva průmyslu a obchodu hlásit se svými produkty a spotřebitelé je budou kupovat, pomůže to zvyšování podílu kvalitnějšího zboží na trhu a růstu spotřeby zboží vyrobeného v České republice. Výrobci by se neměli bát do programu Česká kvalita přihlásit a získat tak možnost označovat své výrobky a služby. Týká se to i výrobků a služeb proexportního charakteru, a to zejména výrobků inovativních, s originálním řešením, které obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích. Aktivity ministerstva průmyslu a obchodu a proexportní agentury CzechTrade v oblasti podpory exportu napomáhají internacionalizaci českých firem a usnadňují jejich vývozní expanzi. Made in Czech Republic označuje nejen zemi původu, ale hlavně musí být zárukou kvality.

Značka Česká kvalita je klíčová pro podporu českého průmyslu. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno řízením Rady kvality České republiky (koordinační orgán vlády České republiky), proto připravuje informační kampaň s cílem vysvětlit, jaký význam má denní rozhodování každého z nás na ovlivňování české ekonomiky. Kupovat české zboží s ověřeným symbolem kvality za rozumnou cenu přináší prospěch jak výrobcům, tak spotřebitelům. Ve druhé polovině listopadu budou v České televizi odvysílány inspirativní příběhy firem a živnostníků v pořadu Toulky po budoucnosti Česka, na CNN Prima News se připravuje projekt Česko a kvalita.

Čeští podnikatelé a živnostníci v době pandemie ukázali, že jsou schopni pružně reagovat na změněné podmínky a přicházet s inovativními řešeními, která znamenají i zvyšování kvality a zaslouží si v tomto nelehkém období potřebnou podporu.