Prognóza: Moravskoslezský kraj přijde za 50 let o čtvrtinu lidí

Ostrava - Moravskoslezský kraj přijde během 50 let o více než čtvrtinu obyvatel. Podle zpracované projekce se do konce roku 2070 počet obyvatel kraje sníží ze současných zhruba 1,2 milionu přibližně o 320.000 na 883.000. Zároveň se bude postupně zvyšovat jejich průměrný věk. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

"Jestliže v současnosti činí průměrný věk obyvatel Moravskoslezského kraje téměř 43 let, za půl století se přiblíží k hranici 49 let. Populace v kraji tak bude patřit mezi nejstarší v rámci Česka," uvedla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Ostravě Hana Gurecká.

V sobotu 27. března začne v Česku sčítání lidí, domů a bytů a data, která z něj vzejdou, mohou v následujícím desetiletí pomoci regionům například i při plánování sociálních služeb. Jak populace stárne, stoupá i počet lidí, kteří mají zdravotní omezení.

"Zákonitě tak roste potřeba kvalitní sítě zdravotní a sociální péče. Kraj se tak na základě přesných statistických dat bude moci dopředu připravit na to, aby v následujících letech zajistil svým občanům dostatek nemocničních lůžek nebo potřebný rozsah doprovodných sociálních služeb," uvedla Voldánová.

Sčítání podle ní může pomoci například zaměstnavatelům při odhadech, zda a kde budou mít do budoucna kvalifikované zaměstnance, nebo dodavatelům služeb, aby lépe poznali své zákazníky. "Z dat Českého statistického úřadu často čerpáme informace pro ověření správnosti našich kroků z hlediska umístění nových míst pro půjčení kol, rozšíření našeho systému do dalších měst, eliminování vandalismu či optimálního přiblížení pro některé cílové skupiny," uvedl Lukáš Luňák ze společnosti Nextbike, která provozuje službu sdílených kol v Ostravě i dalších městech v kraji.

Sčítání se v Česku (a předtím v Československu) koná každých deset let. Letos poprvé se i s ohledem na koronavirovou pandemii a protiepidemická opatření primárně připravuje jako on-line. Lidé budou moci data vyplnit prostřednictvím webu www.scitani.cz nebo aplikace v telefonu. Cílem sčítání je získat přesná a aktuální data, která budou sloužit k efektivnějšímu plánování veřejného života pro dalších deset let.