Prognóza čeká na konci dubna přes 14 tisíc případů nákazy

Praha - V polovině dubna bude v Česku podle modelů zdravotnických statistiků kolem 8000 laboratorně potvrzených případů nemoci COVID-19. Na konci měsíce 14.200. Podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba na 40 procent. Novinářům to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Všechny parametry se mohou hodně lišit a my se snažíme používat zlatý střed," řekl Dušek. S nasbíranými daty se podle něj modely budou postupně zpřesňovat. Modely ÚZIS vycházejí z reprodukčního čísla, tedy počtu lidí, kteří se průměrně nakazí od jednoho nemocného. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1, podle Duška se může pohybovat od 0,87 do 1,33.

"Na začátku jsme použili reprodukční číslo 2,6. Nově od března odhadujeme, že první vlna opatření reprodukční číslo snížila na 1,32 a omezení volného pohybu na 1,1," uvedl Dušek.

Do modelů podle něj také promlouvá inkubační doba a podíl pacientů, kteří nemoc prodělají bez příznaků, a zdravotnický systém je tak nezachytí. ÚZIS počítá asi s desetinou nakažených.

Podle Duška tak v optimistickém scénáři bude v polovině dubna 5600 případů nákazy novým koronavirem a na konci měsíce 7200. V případě horšího vývoje půjde o 12.300 případů v polovině měsíce a zhruba 30.000 na konci. "I toto číslo by český zdravotní systém měl zvládnout," řekl Dušek

Před týdnem statistici prezentovali, že nemocnice zvládnou 33.000 nakažených v případě, že do nemocnic bude muset asi desetina z nich. Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý dnes řekl, že problémy by mohly nastat na hranici kolem 45.000 nakažených.

Nyní podle Duška stráví asi 13 procent nemocných část léčby v nemocnici, dosud jich bylo zhruba 400. Čtvrtina z nich potřebuje intenzivní péči. Lékařů intenzivní péče je v Česku asi 4000, sester 15.500. Lůžek na odděleních intenzivní péče (JIP) je kolem 4450, plicních ventilací je na nich 2080.

Ministr: Nakažených COVID-19 je asi 6,1 procenta z testovaných

Už neplatí, že Česko málo testuje nakažené novým typem koronaviru, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V mezinárodním srovnání je počet testů podle něj nadprůměrný. V úterý laboratoře zpracovaly přes 6200 testů, o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů je 6,1 procenta a mírně se snížil.

Případů nákazy bylo k dnešnímu ránu 3330. Za úterý se počet zvýšil o 307. Vyléčených zůstává 45, zemřelo 32 lidí.

Počet pacientů podle Vojtěcha bude dál růst. "Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem," řekl. Nemocniční kapacity jsou podle něj schopné situaci zvládat. Na plicních ventilacích v nemocnicích je zhruba 60 lidí, celkem je v nemocnicích 312 pacientů s COVID-19. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České nemocnice jich mají k dispozici 72.

"Na rozdíl od jiných států, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, to tak v ČR není," řekl ministr. Podíl seniorů mezi nakaženými se podle něj nezvyšuje. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o zhruba 22 procent diagnostikovaných. "Předpokládám, že senioři jsou také relativně často testováni," řekl. Ve Španělsku a Itálii tvoří senioři více než polovinu nemocných.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) však v úterý uvedla, že chce kvůli narůstajícímu počtu nemocných v domovech pro seniory rázně testovat na nákazu novým koronavirem v těchto zařízeních. O situaci bude dnes jednat prostřednictvím videokonference s hejtmany. Je podle ní třeba najít řešení pro případ, že se o nemocné v domovech nebude mít kdo starat.

Modely ÚZIS počítají s tím, že pokud zůstane mezi nakaženými seniorů zhruba pětina, bude jich zhruba 2750. Pokud by se podíl zvýšil na 40 procent, pozitivně testovaných nad 65 let by bylo zhruba 4000.

Domovů pro seniory a podobných zařízení sociálních služeb určených seniorům je zhruba 900, celkově mají přes 57.000 lůžek. Podle ministra není možné vytvořit nějakou prognózu toho, jak se nemoc bude v těchto domovech šířit. Ministerstvo od pondělí nařídilo testovat všechny nově přijímané klienty, ať už z jiných zařízení, z rodin nebo z nemocnic. Testovat všechny lidi, kteří v nich žijí, není podle ministra reálné.

Ministerstvo se chce zaměřit na testování personálu, od kterého se klienti často nakazí. Podle ministra by se u něj v pravidelných časových odstupech mohly používat rychlotesty. "V zařízeních přímé péče pracuje 41.000 lidí. Je nereálné je testovat třeba každý den," uvedl ministr. Rychlotesty jsou ale podle odborníků použitelné až v době, kdy se nemoc naplno projeví.

Ministerstvo domovům nařídilo, aby vyčlenily pro nakažené seniory asi desetinu kapacit a aby o ně pečoval izolovaný personál. Zřizovatelé domovů si od začátku března stěžují na nedostatek pomůcek. Podle některých není ani reálná péče o nakažené v jejich podmínkách, chtějí jejich přesun do nemocnic. Ty ale namítají, že kapacity jsou potřeba pro lidi, kteří mají vážné průběhy a potřebují intenzivní péči.

V krajích by tak podle Vojtěcha měly vzniknout kapacity pro případný přesun nakažených seniorů, o které se domovy nebudou schopné postarat. Například z Prahy už byla část přesunuta do Lázní Toušeň, kde provozuje sedmdesátilůžkové zařízení Nemocnice na Bulovce.

Vedení městyse podle informací z médií vadí to, že s nimi umístění nakažených nikdo nekonzultoval. "Vytváří se stigmatizace lidí nakažených touto nemocí. Není důvod, aby se lidé báli pohybovat po obci, pokud tam jsou pacienti," řekl ministr. S podobným stigmatem se podle médií setkávají i lidé z dříve uzavřených oblastí v okolí Litovle.