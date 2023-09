Proevropské hnutí Progresivní Slovensko je poprvé v čele žebříčku popularity

Bratislava - Proevropské hnutí Progresivní Slovensko (PS) se před sobotními parlamentními volbami poprvé těsně dostalo do čela žebříčku popularity slovenských stran. Vyplývá to z výsledků volebního modelu agentury NMS Market Research, který zadal list Sme. Do sněmovny by se podle tohoto zdroje dostalo devět stran či koalic, podpora hned několika z nich se ovšem pohybuje blízko volebního prahu.

Podpora nyní neparlamentního PS, jeho šéfem je místopředseda Evropského parlamentu Michal Šimečka, dosáhla 19,7 procenta. Hnutí, které mimo jiné prosazuje zavedení institutu životních partnerství pro všechny páry, na druhé místo odsunulo Směr-sociální demokracii (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. Popularita Směru-SD, který na rozdíl od PS odmítá pokračování vojenské pomoci bránící se Ukrajině, dosáhla 19,4 procenta.

Sme napsalo, že pokud by platila dosavadní vyjádření politiků ohledně vyloučení vzájemné spolupráce, pouze PS by bylo schopné vytvořit vládní koalici. Ta by ovšem musela být složena z pěti stran.

Ve volebním modelu s odstupem na třetím místě s podporou 10,5 procenta skončila strana Hlas-SD bývalého ministerského předsedy Petera Pellegriniho, který v minulosti dlouhá léta působil ve Směru-SD. Téměř dvouciferné preference dosáhla koalice kolem nyní nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti expremiéra Igora Matoviče, který dlouhodobě vystupuje proti Směru-SD a v probíhající kampani také proti liberálním návrhům PS. Popularita této koalice nyní stoupla.

S podporou 8,5 procenta na pátém místě skončilo pravicově populistické hnutí Republika, do něhož v minulosti přestoupili představitelé krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko. Republika rovněž odmítá vojenskou pomoc Ukrajině a chtěla by referendum o vystoupení Slovenska z NATO.

Další čtyři strany, a to liberální Svoboda a Solidarita, neparlamentní nacionalistická Slovenská národní strana, neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí a hnutí Jsme rodina předsedy sněmovny Borise Kollára mají podporu od 5,2 do 5,7 procenta respondentů. Samostatně kandidující strany musejí dostat ve volbách alespoň pět procent hlasů, aby získaly křesla ve slovenské sněmovně.

NMS Market Research sbíral data do volebního modelu od 21. do 24. září a průzkumu se zúčastnilo 1411 respondentů. Výsledky sondáží od jiných agentur budou zveřejněné ve středu, kdy na Slovensku volební kampaň skončí.