Produkci ruské ropy bude těžké nahradit, varuje banka BIS

Basilej - Nahradit dodávky ruské ropy bude pro západní země pravděpodobně velmi obtížný úkol. Omezení vývozu ruské ropy může vést k velkému a dlouhodobému růstu cen produktů souvisejících s ropou a může mít negativní dopad i na další oblasti, jako zemědělství a průmysl, protože zvýší ceny potravin a elektřiny. Uvedla to ve své dnešní prognóze Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS).

Kvůli invazi Ruska na Ukrajinu se chce v budoucnu řada západních zemí vyhnout ruské ropě. Zásadním problémem podle BIS je vysoký podíl ruské ropy na trhu. Na celosvětovém vývozu ropy se Rusko podílí deseti procenty. Výrazná ztráta ruské ropy by proto pro světovou ekonomiku znamenala velký negativní šok. Není pravděpodobné, že by jiní producenti měli dostatečnou kapacitu, aby nahradili tento výpadek. Investice do nových nálezů a nové těžby jsou navíc stále pod úrovní z doby před začátkem pandemie nemoci covid-19.

Růst cen ropy bude mít přímý účinek na zvýšení cen ropných produktů, jako benzinu a nafty. Současně se ale zvyšují i ceny zemního plynu, což se promítá do růstu cen elektřiny pro konečné spotřebitele. To může mít velký a dlouhodobý dopad a představuje to velkou hrozbu pro průmyslovou výrobu.

Růst cen ropy by podle BIS mohlo utlumit zvýšené využití biopaliv. To by ale zase mnoho způsobit zvýšení cen různých základních plodin potřebných pro produkci biopaliv, jako kukuřice a olejnin. Tyto plodiny jsou ale také důležitými krmivy pro hospodářská zvířata, takže jejich zdražení se může rychle promítnout do cen ostatních potravin, varovala BIS.

Ceny ropy klesají kvůli očekávání slabší poptávky a silnému dolaru

Ceny ropy dnes klesají kvůli očekávání slabší globální poptávky a silnému dolaru před možným zvýšením úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed). Výraznějšímu poklesu cen brání obavy z omezení dodávek.

Severomořská ropa Brent kolem 17:00 SELČ klesala o zhruba 0,4 procenta na 90,99 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) odepisovala kolem půl procenta na 84,70 dolaru za barel.

Řada centrálních bank po celém světě tento týden kvůli inflaci patrně zvýší úrokové sazby. Není vyloučené, že Fed sazby zvedne o jeden procentní bod, uvádí Reuters. "Blížící se zasedání Fedu a silný dolar drží ceny pod pokličkou," míní makléř firmy PVM Tamas Varga.

Cena ropy letos prudce vzrostla. Severomořská ropa Brent se v březnu přiblížila svému maximu 147 dolarů, neboť ruská invaze na Ukrajinu umocnila nejistotu ohledně dodávek. Obavy ze slabšího hospodářského růstu a poptávky od té doby tlačily ceny suroviny dolů.

Americký dolar se před rozhodnutími Fedu a dalších centrálních bank drží poblíž dvacetiletého maxima. Silnější dolar zdražuje ropu a další komodity z pohledu držitelů jiných měn, což zpravidla podkopává poptávku.

Na trh také působí prognózy slabší poptávky. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) minulý týden předpověděla, že růst poptávky po ropě se ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku zastaví. Zdůvodnila to zpomalením růstu globální ekonomiky a problémy v Číně, jejíž hospodářství brzdí nová opatření proti šíření koronaviru.

Výraznějšímu poklesu brání obavy z omezené nabídky. "Nad trhem stále visí začátek evropských sankcí na ruskou ropu. Přerušení dodávek nastane na začátku prosince, ale je nepravděpodobné, že trh zaznamená nějakou rychlou reakci ze strany amerických producentů," uvedli analytici ANZ.

Evropská unie už dříve stanovila, že letos od 5. prosince zavede embargo na dovoz ruské ropy, které od 5. února příštího roku rozšíří i na ropné produkty.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent listopad 90,99 91,35 New York - NYMEX WTI říjen 84,70 85,11