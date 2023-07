Producent Dočekal: Stávka filmařů v USA může mít v ČR dopad na práci tisíců lidí

Praha - Stávka amerických filmařů pozastavila i některé projekty v České republice a může mít v tuzemsku dopad na práci tisíců lidí. Situace se dotkne především členů štábů a najatých spolupracovníků. Finanční dopady zatím není možné odhadnout. ČTK to řekl spolumajitel produkční společnosti Milk&Honey a místopředseda Asociace producentů v audiovizi Radomír Dočekal. Kvůli stávce je například přerušeno natáčení seriálu Foundation (Nadace) z produkce Apple TV+. Natáčení ságy inspirované dílem Isaaca Asimova začalo v Česku 26. května a mělo pokračovat až do podzimu.

Herci ve Spojených státech se 13. července připojili ke scenáristům, kteří stávkují kvůli sporům o platy a pracovní podmínky už více než dva měsíce. Podle amerických médií stávka prakticky znamená ochromení hollywoodského zábavního průmyslu.

V Česku už jsou postavené některé kulisy pro roztočené zahraniční filmy, nyní je budou muset filmaři zakonzervovat, aby bylo možné pokračovat v práci po skončení stávky, uvedl Dočekal. "Všichni čekají, jak dlouho bude tahle situace trvat. Odhaduje se, že by to mohlo být do září, ale klidně i do konce roku. To znamená, že veškeré projekty budou realizované až po Novém roce," dodal.

Podle informací serveru The Prague Reporter se zastavila také výroba druhé série seriálu Interview with the Vampire, který se dosud natáčel v pražském Barrandov Studiu a na mnoha místech v centru Prahy. Česká metropole hraje v seriálu především Paříž v době druhé světové války.

"Některá natáčení však pokračují, protože za nimi stojí britské nebo německé odbory. Otázkou je, zda se ke stávce také nepřidají," uvedl Dočekal.

Zatím pokračuje i výroba třetí řady fantasy série The Wheel of Time společnosti Amazon Studios nebo tureckého filmu Umění lásky pro Netflix.

Nové projekty narážejí na zavřený systém filmových pobídek. Česká republika letos dala na filmové pobídky 1,4 miliardy korun. Z toho polovinou přispívají provozovatelé kin, komerční televize a podobně. Druhou polovinu dává stát. Zastaralý systém administrace pobídek vede k situacím, kdy se musí jejich příjem pozastavit.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) před časem upozornil, že mezi projekty jsou i ty, o kterých je už jasné, že se neuskuteční, ale nyní zabírají část peněz z pobídek, které by mohly čerpat jiné projekty. Ministerstvo kultury chce proto najít právní cestu, jak změnit status fondu a zablokované pobídky tím uvolnit.

"Úzce to souvisí se stávkou ve Spojených státech, protože producentské společnosti, které přihlásily své projekty, už o řadě z nich vědí, že je nebudou moci uskutečnit, ale jsou stále evidované v systému. Takže jsem zadal paní ředitelce Státního fondu kinematografie Heleně Bezděk Fraňkové, aby v horizontu týdnů navrhla řešení, které umožní situaci odblokovat. Abychom v rámci pravidel, která definuje zákon o podpoře audiovize, našli cestu, jak pobídky znovu otevřít," řekl ČTK ministr Baxa.