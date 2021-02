Prodlužuje se povinná karanténa, očkovaní do ní nemusejí

Praha - V Česku se ode dneška prodlužuje z deseti na 14 dnů povinná karanténa pro lidi s pozitivním testem na koronavirus i pro ty, kteří s nimi přišli do styku. Důvodem je šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Nově také ode dneška do karantény po kontaktu s nakaženým nemusejí lidé, kteří už dostali obě dávky očkování proti nemoci covid-19.

Česko se ke dvoutýdenní karanténě vrací podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) podobně jako jiné země. Karanténa na 14 dní v Česku platila na začátku epidemie, na deset dní se zkrátila v září.

V Česku se rozšířila takzvaná britská varianta koronaviru, byly také potvrzeny první případy jihoafrické mutace. Podle odborníků jsou tyto varianty viru nakažlivější a jihoafrická mutace navíc snižuje účinnost některých vakcín a léků na nemoc covid-19. Upozornili proto, že člověk nakažený některou z mutací může virus šířit i po deseti dnech.

Podle metodického pokynu hlavní hygieničky z 11. února mají hygienici při nařízení karantény pro kontakty pozitivně testovaného postupovat individuálně, pokud budou mít podezření na mutaci viru. Mohou nařídit karanténu bez ohledu na použití ochrany dýchacích cest v době kontaktu s pozitivním. Za náležitou ochranu dýchacích cest se už nepovažuje šála, šátek či látková rouška. Lidé by měli používat jednorázové chirurgické roušky či respirátory. Neplatí už ani podmínka minimální doby kontaktu s pozitivně testovaným 15 minut.

Do karantény nemusejí nyní lidé, u nichž se koronavirus potvrdil v posledních třech měsících. Ode dneška není karanténa povinná ani pro lidi, kteří už byli očkováni oběma dávkami vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému a nesmí mít po kontaktu s nakaženým příznaky nemoci.

O pravidla pro karanténu očkovaných se média začala zajímat v první polovině února poté, co do karantény nešel premiér Andrej Babiš (ANO), když se koronavirem nakazila vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Někteří Babišovi blízcí spolupracovníci tehdy do karantény nastoupili, Babiš ale ne s vysvětlením, že už dostal obě dávky vakcíny. Hygienici z Prahy a Středočeského kraje tehdy uvedli, že povinná karanténa platí i pro lidi očkované proti koronaviru.