Prodejny domácích potřeb s ochrannými prostředky nebudou uzavřeny

Praha - Prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, budou moci být od čtvrtka 06:00 otevřené. Schválila to dnes vláda, řekl na tiskové konferenci po jejím dnešním jednání ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Zákaz prodeje se nebude vztahovat ani na prodej potravin v obchodech, kde lze oddělit sekci potravin od ostatních částí, například prodeje textilu. Týká se to například takzvaných smíšených zboží.

Jde o další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který v pondělí kabinet prodloužil do soboty 11. dubna 06:00. Zákaz se dále netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

"Od 2. dubna 06:00 umožňujeme provoz domácích potřeb, nicméně pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály, které brání šíření kapének. Dále rukavice nebo dezinfekci," řekl Havlíček. "Chceme umožnit obyvatelům, aby si mohli pohodlně nakoupit prostředky, které dnes musí kupovat v lékárnách nebo specializovaných drogeriích," doplnil. Je tedy nutné, aby se provozovatelé domácích potřeb dovybavili a měli ochranné prostředky k dispozici, pokud chtějí otevřít.

Vláda se dnes podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) také zabývala možností omezení či úplném zrušení prodeje potravin v neděli. Havlíček je ale proti, vláda by podle něj neměla přicházet s dalšími změnami. Dalšími argumenty proti zavření obchodů podle Maláčové jsou, že obchody nabírají nové zaměstnance a ti by přišli o práci, a také že prodavačky jsou rády za příplatky za služby o víkendu. Ministryně dále uvedla, že lidé v první linii by si zasloužili příplatky za to, že chodí i v době koronavirové epidemie do práce.

Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb kabinet přijal v sobotu 14. března v noci. Týká se i například kadeřnických a kosmetických salonů. Den poté vláda usnesení aktualizovala a vyňala ze zákazu další odvětví, jiná ale omezila. Zákaz se tak týká také provozu autoškol, taxislužeb s výjimkou těch, které rozvážejí potraviny, a těch, které řídí osoby s oprávněním, nebo provozu samoobslužných prádelen a čistíren.

Minulý týden ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření aktualizovalo, od pátku se zákaz nevztahuje na zámečnictví, opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost, myčky automobilů a pohřebiště. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu uvedl, že pokud nebude vývoj epidemie "razantně stoupající", mohly by po Velikonocích například otevřít některé obchody nebo kadeřnictví.