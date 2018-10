Praha - Zájem o dýně, halloweenské masky či kostýmy v ČR každý rok roste. V některých obchodech se již objemy prodejů u obou svátků prakticky vyrovnaly, vyplývá z dnešní ankety ČTK. Zatímco dušičkové zboží kupuje převážně starší generace, sortiment na Halloween si pořizují spíše rodiny s dětmi. Památka zesnulých se připomíná 2. listopadu, který letos připadá na pátek. Halloween se slaví ve středu 31.října.

"Pokud bychom měli srovnat poptávku po dušičkovém a halloweenském sortimentu co do objemu prodejů, pak tipujeme, že by v Globusu zvítězil zřejmě Halloween. Zatím však nemáme finální data, prodeje momentálně stále běží," uvedla mluvčí Globusu Rita Gabrielová.

Podle majitele portálu Fler.cz Jiřího Kubeše roste počet nabízeného zboží především pro Halloween. "Nabídka dušičkových produktů jako jsou věnce nebo svíce zůstává meziročně na stejné úrovni. Mírně se zvyšuje jeho průměrná cena zhruba o čtyři procenta," dodal.

"Z halloweenského sortimentu jsou nejvíce žádané kostýmy, ale sortiment se každým rokem obohacuje o další doplňky," potvrdil mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Z pohledu prodejců je anglosaský svátek lépe marketingově uchopitelný. "Pro Halloween připravujeme v našich prospektech tematické stránky. V sortimentu máme jak potravinářské, tak nepotravinářské zboží - např. halloweenské kostýmy a klobouky pro děti," dodala Renata Maierl z Kauflandu. Dlabání dýní se podle ní pomalu stává již tradicí. Nejoblíbenější je z těch jedlých dýně Hokkaido (pro přípravu dýňové polévky) a z okrasných mexická dýně.

S blížícími se Dušičkami rostou květinářstvím u hřbitovů i velkým obchodům tržby. Z dušičkového sortimentu obchodů Tesco se nejvíce prodávají svíčky, plastové i skleněné lucerničky, věnce, plastové hřbitovní vázy a květináče a LED svíčky.

"U dušičkového sortimentu si žádají zákazníci stále více přírodní materiály, ustupují od umělých květin ve vazbách. V letošní sezoně jsou trendem odstíny růžové, červené a šedé v kombinaci s jehličím a zemitou hnědou barvou u různých druhy sušiny," uvedla floristka značky Přírodní dekorace Marie Janišová. Žádané jsou podle ní nejvíce věnce.

Také podle Michaely Zátkové, která prodává dušičkový sortiment přes Fler.cz, vzrůstá zájem především o výrobky z přírodních nebo kombinovaných produktů. "Nejčastěji se prodávají dekorace ze sušených květin a kvalitních látkových, doplněné třeba o dřevěné dekorace. Naopak o plastové už není zájem téměř vůbec. Kvůli letošnímu suchu, a tedy menšímu výnosu květin, jsme zvýšili ceny přibližně opět procent," dodala.

V Globusu v posledních letech střídají klasické svíčky v oblibě svíčky s LED diodou, které nejsou tak citlivé na počasí a vydrží svítit mnohem déle. Dlouhodobě také roste oblíbenost pietních skleněných lamp a kelímků na olejové svíčky. Zákazníci spíše kupují již hotové výrobky než potřeby na výrobu vlastních věnců a dalšího dušičkového sortimentu.