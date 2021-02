Prodejci: Zájem o dětské roušky je enormní, často jsou nedostupné

Praha - Prodejci hlásí enormní zájem o dětské zdravotnické roušky, na řadě míst jsou nedostupné. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Děti do 15 let sice od čtvrtka nemusí na místech s vyšší koncentrací lidí na rozdíl od zbytku populace používat respirátory, protože na jejich obličeje nejsou k dispozici, podomácku vyrobené látkové roušky ale už nebudou možné. Rozhodla o tom v pondělí večer vláda. Kapacity plánují navýšit i výrobci.

"Dlouhodobě, až do dnešního dopoledne, jsme měli širokou nabídku dětských roušek, i těch s dětskými motivy. Dnes dopoledne ale vypadly z nabídky, jak poptávka po nich mohutně vzrostla po vyhlášení nové povinnosti," řekl zakladatel internetové lékárny Lékárna.cz Vladimír Finsterle. "Objednali jsme je, dodávku čekáme do dvou dnů," dodal.

"Dětské zdravotnické roušky momentálně v nabídce nemáme, ale intenzivně jednáme s dodavateli, abychom měli skladem i je," uvedla mluvčí sítě lékáren Pilulka Kateřina Schotliová. Mluvčí lékáren Dr.Max Michal Petrov proti tomu uvedl, že v kamenných lékárnách sítě dětské roušky zatím k dispozici převážně jsou. "Máme v sortimentu jak roušky, tak nanoroušky. Je ale vidět, že o tyto produkty je čím dál větší zájem," uvedl.

Rostoucí poptávku po dětských velikostech zaznamenali také prodejci zboží s nanovlákennou membránou. "Zájem o dětské nanovlákenné roušky a antivirové šátky s nanovlákenným filtrem se aktuálně zvýšil více než dvacetinásobně. Dětská velikost zpravidla vyhovuje dětem prvního stupně základních škol, náctileté děti pak už nosí i dospělou velikost antivirových šátků s nanovlákenným filtrem," uvedla provozní ředitelka obchodního portálu Nanospace.cz Lucie Konečná.

Předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs dnes připomněl, že respirátory evropské ochranné třídy FFP1 až FFP3 se ve velikostech pro děti nevyrábějí. "Evropská norma EN 149 je totiž pracovní průmyslovou normou a děti v Evropské unii pracovat nesmí. Proto se respirátory při certifikaci podle této normy na dětech netestují. Pokud prodejce deklaruje například dětský respirátor FFP2, zřejmě tím klame spotřebitele," řekl ČTK.

Na situaci reagují i výrobci. "Vyrábíme certifikované zdravotní roušky s nanovlákennou membránou a rozhodně se chystáme zareagovat na zvýšenou poptávku po těchto produktech v dětských velikostech. Spotřebitelé rozšíření nabídky menších velikostí mohou zaznamenat v horizontu několika týdnů," uvedl dnes obchodní manažer liberecké společnosti Nano Medical Ondřej Neuman.

Podle Davida Pospíšila ze zlínské společnosti Spur se dosud ekonomicky nevyplácelo vyhradit pro výrobu menších velikostí samostatnou linku. "Děti mají různě velké obličeje, proto je problematické zvolit jednu konkrétní velikost, kterou bychom označili za dětskou. Z tohoto důvodu pracovníci v partnerských šicích dílnách šijí ručně dětské nanoroušky v menších sériích," sdělil.

V souvislosti se současnou zvýšenou poptávkou po dětských velikostech nanoroušek podle něj však firma plánuje rozšíření velikostní škály nanovlákenných roušek pro děti. "Pro dobrou filtrační funkci je totiž mimořádně důležité, aby rouška na obličeji dobře seděla a dítě nepřidechovalo případnými netěstnostmi na okrajích nefiltrovaný vzduch," dodal Pospíšil.