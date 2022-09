Prodejce: Zájem o kamna na elektřinu a tuhá paliva stoupl meziročně o 60 procent

Praha - Zájem o kamna na elektřinu a tuhá paliva se zvýšil meziročně o 60 procent. Zvýšený zájem nastal již na jaře, pokračoval i přes léto. Výrazně vyšší je také poptávka po tuhých palivech, jako jsou brikety či pelety do kamen. Se zvýšeným zájmem a blížícím se začátkem topné sezony ceny kamen a krbů rostou, průměrná cena v září oproti červnu vzrostla o 68 procent. Vyplývá to z dat on-line tržiště Biano zaměřeného na nábytek a další vybavení domácností a zahrad.

Podle firmy Češi hledají alternativní způsoby vytápění kvůli rostoucím cenám energií, nejisté ekonomické situaci a obavám z nedostatku plynu. Mezi nejprodávanější produkty patří jak elektrická kamna, tak kamna na tuhá paliva nebo krby na bioetanol. Statistiky vyhledávání na Google také potvrzují, že roste i zájem o tuhá paliva. Například vyhledávání dřevěných pelet meziročně vzrostlo o téměř 180 procent, briket do krbů pak o 118 procent.

"Z našich dat vyplývá, že poptávka po kamnech a krbech se oproti minulému roku výrazně zvýšila. Sezona kamen a krbů navíc typicky začíná až na podzim, a tak je tento zvýšený zájem neobvyklý. Poptávka začala značně růst v březnu a dubnu, tedy v měsících, kdy obvykle naopak klesá. Vysvětlujeme si to začátkem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a aktuální nejistotou ohledně dodávek plynu. To naznačuje i fakt, že zvýšený zájem trval také během velice horkého léta, kdy bychom spíše očekávali tu úplně nejnižší poptávku," řekl výkonný ředitel Biano Michal Zelinka.

Na vůbec nejnižší průměrné ceny mohli zákazníci narazit v červnu. Od té doby se však trend rychle obrátil a ceny zboží v kategorii kamen a krbů v průměru narostly o 68 procent. Aktuální ceny jsou o 27 procent vyšší než loni touto dobou a o 13 procent vyšší, než bylo loňské prosincové maximum, uvedlo Biano.

"Na rychle rostoucích cenách daleko nad loňské úrovně se podepisuje jak vysoká inflace, tak neobvykle vysoká poptávka v letních měsících," uvedl Zelinka. S příchodem podzimu a začátkem topné sezony ceny podle něj i nadále porostou a na maximum narazí pravděpodobně v prosinci, stejně jako každý rok. "Už nyní jsou přitom ceny nad loňským prosincovým průměrem. Jedinou otázkou tak zůstává, jak vysoko ceny do prosince vystřelí," dodal.

Biano je česká technologická společnost, která digitalizuje nakupování nábytku a dekorací. Společnost Biano v loňském roce dosáhla na rekordní hodnotu zboží, které se přes něj prodalo – celkem 1,7 miliardy korun. Ještě letos plánuje expanzi na svůj již osmý trh – do Řecka. Zaměstnává na 50 lidí.

Roste také zájem o tepelná čerpadla. Například podle společnosti Woltair vzrostl počet instalací tepelných čerpadel meziročně od ledna do srpna o 150 procent. "Nejvíce instalací se uskutečnilo v červnu a červenci. Vzhledem k počtům uzavřených objednávek i nastolenému trendu očekáváme, že rekordní počty instalací čerpadel budou pokračovat nejen do konce tohoto roku, ale i v roce 2023 a dalších letech," řekl ČTK ředitel firmy Jan Hanuš. Počty instalací by přitom mohly být podle něj ještě zásadně vyšší, ale letošní poptávka výrazně převyšuje možnosti výrobců tepelných čerpadel.