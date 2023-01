Prodejce: Stavební materiály ještě zdraží, čekáme propad prodejů

Praha - Ceny stavebních materiálů začátkem letošního roku dále porostou, když loni v meziročním srovnání zdražily téměř o pětinu. Podle prodejce stavebnin Pro-Doma se může letošní růst průměrně pohybovat od pěti do deseti procent. Firma zároveň očekává, že se bude stavět nejméně bytů a domů za deset let, což bude pro trh znamenat propad prodeje materiálů průměrně o 20 procent. Zástupci firmy, která měla v loňském roce obrat přes 16 miliard korun, to dnes uvedli na setkání s novináři.

Ceny stavebních materiálů rostly od druhé čtvrtiny roku 2021 a za loňský rok zdražily meziročně průměrně o 18 procent. Skokový nárůst některých materiálů přišel v únoru a březnu po začátku invaze Ruska na Ukrajinu. Ve zbytku roku ceny mírně klesaly nebo stagnovaly.

"Dodavatelé stavebních materiálů budou letos dále zdražovat o pět až deset procent," uvedl Petr Vaněrka, generální ředitel společnosti Pro-Doma. Dodal, že situace na trhu je velmi turbulentní a přináší věci, které v Česku nikdy nebyly. "Převis nabídky nad poptávkou nastartuje cenovou válku, která přenese oběti v prodejích do ztráty a bankroty některých distributorů," řekl Vaněrka.

Ředitel obchodního managementu Pro-Doma Daniel Bielich uvedl, že zdražení se očekávalo od začátku letošního roku. "To je již vidět na cementu, jehož cena v lednu stoupla o 20 až 25 procent, u pytle o váze 25 kg stoupla z 80 na 100 korun. Další materiály obsahující cement to tak musejí promítnout do ceny taky, což se týká betonárek. Těm třeba stoupla i cena kameniva," řekl Bielich.

Podle něho však všechny materiály nezdražují. Třeba u pěnového polystyrenu se loni cena vyhoupla na dvojnásobek a za půl roku spadla o polovinu. Klesla i cena nejprodávanější cihly v důsledku snížené poptávky. Podle Bielicha aktuálně stojí cihla bez daně 80 korun, přičemž před půl rokem vyšla na 88 korun. "Ale na 50 korun ze začátku roku 2021 se již nevrátí," dodal.

Stagnaci cen materiálů potvrzuje i statistika společnosti ÚRS CZ, zabývající se sledováním stavebních zakázek či tvorbou rozpočtů pro stavby, kterou vlastní největší český prodejce stavebnin DEK. Podle ní loni v prosinci ze 124 sledovaných druhů materiálů stoupla cena u 46 materiálů (například u kameniva o 5,3 procenta) a u 19 druhů klesla (například ocel profilová zlevnila o 2,4 procenta).

Firma Pro-Doma dodala, že mimo jiné kvůli drahým hypotékám, energiím, vysoké inflaci i práci se letos bude stavět nejméně za deset let. Proto dojde k propadům prodejů. "Průměrně o 20 procent, ale třeba u zdiva a betonových výrobků půjde až od 40 procent," podotkl Vaněrka. Na druhou stranu podle něho neklesnou díky energetické náročnosti prodeje tepelných izolací a jejich konstrukcí.

V loňském roce od jara do podzimu také některé z materiálů na trhu chyběly. Prodejci nakupovali do zásoby, nebo dostávali určité komodity i na příděl. Aktuálně je situace již bez problémů. "Není materiál, který by nebyl. Dodací lhůty se vrátily na svůj standard, což je pozitivní," ujistil Bielich.

Rok 2023 bude podle Vaněrky bitvou o prodejní pozice. Společnosti Pro-Doma, která měla loni obrat přes 16 miliard korun, se to ale podle něj takřka nedotkne.