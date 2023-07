Prodejce letenek Kiwi.com měl loni téměř půlmiliardovou ztrátu

Brno - Česká společnost Kiwi.com, která se zabývá prodejem letenek, loni zvýšila ztrátu o polovinu na 19,6 milionu eur (468 milionů Kč). Ve ztrátě se pohybuje poslední čtyři roky, tedy včetně předcovidového roku 2019, a dohromady činí ztráta za ty roky téměř dvě miliardy korun. Vyplývá to z výročních zpráv ve Sbírce listin. Ve ztrátě firma loni skončila i přes to, že trh zaznamenal v prvním čtvrtletí výrazné oživení po pandemii covidu a loňské tržby za prodané letenky byly za deset let existence v rekordní výši 2,1 miliardy eur (50 miliard Kč).

Vedení firmy nepředpokládá ani letos při dalším růstu tržeb ziskové hospodaření. Podle informací ve výroční zprávě s tím počítá v roce 2025. Stejně tak firma předpokládá, že se podaří vrátit do kladných čísel i její kapitál, který byl na konci loňského roku záporný. Nejhůř dopadlo hospodaření firmy v prvním covidovém roce, tedy v roce 2020, kdy ztráta přesáhla miliardu korun.

Lonská provozní ztráta činila šest milionů eur (144 mil. Kč) a byla nižší než o rok dříve. Firmě meziročně rostly osobní náklady z 27 milionů na 44 milionů eur (ze 646 mil. na 1,1 mld Kč), na trojnásobek na 60 milionů eur (1,4 mld Kč) zvýšila výdaje na marketing. Lepšímu hospodářskému výsledku nepomohla ani dotace českého státu ve výši 2,1 milionu eur (50 mil. Kč) na kompenzaci provozních nákladů.

Firma zaměstnává po celém světě 1100 lidí, hlavní pobočka sídlí v Brně. Vznikla v roce 2012, jejím spoluzakladatelem byl Oliver Dlouhý, který dodnes vlastní 22 procent akcií a zároveň je generálním ředitelem. Firma působí na globálním trhu a od počátku se snaží od konkurence odlišovat tím, že nabízí díky svému vyhledávacímu algoritmu i kombinaci nespolupracujících leteckých společností. Loni prodávala průměrně 70.000 míst v letadlech denně.

V roce 2019 vstoupil do firmy majetkově americký investiční fond General Atlantic, který dnes vlastní 53,5 procenta akcií.

Tržby a zisk společnosti (v tis. eur)*

2022 2021 tržby 247.700 (59 mld Kč) 120.500 (29 mld Kč) zisk -19.600 (468 mil. Kč) -13.000 (311 mil. Kč)

*společnosti od roku 2021 účtuje v eurech

Zdroj: výroční zprávy ve Sbírce listin