Prodej nových obytných aut loni stoupl o 76 procent na 2361 vozidel

Praha - Prodej nových obytných aut v Česku loni stoupl o 76 procent na 2361 vozidel. Celkově tak Češi v současnosti mají okolo 22.088 obytných aut a 31.396 přívěsů. Za posledních deset let se počet obytných automobilů zhruba ztrojnásobil. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva dopravy. Na výstavišti v Letňanech dnes začala výstava obytných automobilů a karavanů For Caravan a výstava lodí a vodních sportů For Boat. Akce skončí v neděli 20. března.

Češi si loni nejvíce pořizovali obytné vozy v polointegrovaném provedení se čtyřmi nebo pěti místy na sezení, hmotností do 3,5 tuny, na podvozku Fiat Ducato nesoucí nejčastěji značku ze skupin Trigano nebo Erwin Hymer. Typicky tedy Adria nebo Carado/Sunlight. Podíl značky Fiat jako podvozkové platformy pro obytné vozy se pohybuje kolem 60 procent. Následuje značka Citroën s 12 procenty a Mercedes-Benz s osmi procenty. Podíl Fordu klesl pod šest procent a Volkswagen, který se zaměřuje na kempovací dodávky, měl pět procent trhu.

Zájem o trávení dovolené v karavanu podle výkonného ředitele internetové platformy Campiri Lukáše Janouška v posledních letech výrazně roste. "Že je o karavaning obrovský zájem, se nám potvrzuje stále. Třeba jen za za leden 2022 jsme totiž v porovnání s předchozím rokem zaznamenali nárůst v rezervacích o 500 procent," podotkl s tím, že firma si pro letošek stanovila osminásobný růst. Campiri plánuje být během příštích 12 měsíců až na pěti trzích v Evropě a nabízet k pronájmu 1200 vozů kombinovaně z půjčoven, od soukromých majitelů i vlastních.

V ČR je podle Janouška necelých šest stovek kempů, z toho třetina je dostupná pro karavany a obytné vozy. "Zároveň je však třeba připočítat nižší desítky karavanových stání, tedy míst s přípojkou elektřiny a vody, a zhruba 50 parkovišť, kde je s obytnými vozy či karavany povolené přenocovat. Snadno se tak dostaneme přes tři stovky míst, kde lze nocovat," dodal.

V porovnání s karavanovými velmocemi, kterými jsou Německo, Francie nebo Rakousko, má Česko podle Janouška stále hodně co dohánět. "Rostoucí zájem o karavany ke koupi i k zapůjčení zvyšuje poptávku po kempech i stání mimo ně. A tak vznikají krásná karavanová stání například u vinic, na horách, u hotelů či restaurací. Spolu s tím také začínají kempy investovat do modernizace," dodal.

Na podporu výstavby vyhrazených karavanových stání potom byly již vypsané dotace. Zatímco na rok 2021 vypsaly dotační výzvu dva kraje dva, pro letošní rok to bylo již šest krajů.