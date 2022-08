Prodej letenek zřejmě dosáhl vrcholu, potíže v letectví mohou vést k útlumu

Praha - Poptávka po letenkách v minulých týdnech, která místy i překonávala předcovidová čísla, zřejmě dosáhla svého letošního vrcholu. Nyní někteří prodejci počítají s mírným oslabením prodejů. Leteckou dopravu navíc zřejmě budou negativně ovlivňovat rostoucí náklady a nedostatečné kapacity. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Řada letišť i dopravců v Evropě se potýká s problémy s kapacitami už nyní, v Česku je ovšem situace klidná.

Prodeje letenek na období letních prázdnin předčil podle prodejců očekávání. Poptávka místy překonávala úroveň před pandemií, u některých destinací i o desítky procent. Zájem byl hlavně o lety po Evropě. To se promítlo i do cen letenek. Například podle Kiwi.com byly ceny na červenec a srpen asi o 43 procent vyšší než loni.

"To je dáno hned několika faktory, včetně vysoké poptávky cestujících, rostoucích cen paliva a energií a zdražování obecně," uvedla společnost. Podle dalšího prodejce Student Agency jsou ceny letenek nyní asi o čtvrtinu vyšší i ve srovnání s předcovidovým obdobím. "Výraznější nárůst cen se samozřejmě projevuje na delších dálkových letech," řekla manažerka společnosti Lenka Kašická.

Zájem o letenky na červenec a srpen ovšem nejspíš znamenal vrchol letošních prodejů, od srpna začíná poptávka už tradičně klesat. Podle portálu Letuška.cz ovšem může oslabení prodejů trvat i několik měsíců.

Letecká doprava nyní čelí stejným výzvám jako celá ekonomika, jako jsou rostoucí náklady kvůli ceně ropy, dále nedostatek kvalifikované pracovní síly nebo zvýšené nároky na mzdy napříč leteckým oborem. "To vše ovlivňuje cenu letenek. Navíc, bohužel, industrii poškozují rušení letů a problémy na některých letištích," popsal šéf portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Zároveň to však podle něj může vést ke zlevnění letenek do exotických destinací.

Nedostatek provozního personálu dostává do problémů letiště i dopravce v Evropě už nyní. Důsledkem jsou zmatky při odbavení cestujících i zavazadel, u kterých se navíc tvoří velké fronty. Řada dopravců i letišť proto v minulých týdnech rušila část spojů. Problémy jsou například ve Velké Británii, Nizozemsku, Belgii nebo Francii.

"Zpoždění, rušení letů, omezování prodejů letenek, stávky i častěji nedoručená nebo ztracená zavazadla jsou důsledkem nezvládnuté situace managementy těchto podniků. Ty byly zřejmě uspány státní podporou v době covidu, na návrat cestujících se ale dostatečně nepřipravily," podotkl Trejbal.

Českým letištím se ovšem podle prodejců výraznější komplikace zatím vyhýbají. "Léto je silnější, než letiště před letní sezónou predikovalo, i tak tam ale cestující nezaznamenávají problémy s odbavením," řekl k pražskému letišti Václava Havla Trejbal. Plynule jsou podle něj také odbaveni lidé na regionálních letištích v Pardubicích, Ostravě nebo v Karlových Varech.