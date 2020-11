Prodej elektromobilů se ztrojnásobil, hybridy přidaly 43 procent

Praha - Prodej elektromobilů na českém trhu stoupl od ledna do konce října v meziročním srovnání na trojnásobných 1888 vozů. Počet prodaných hybridů se pak zvýšil o 43 procent na 9474 aut. Z toho množství tzv. plug-in hybridů do zásuvky narostlo, zejména díky vstupu Škody do segmentu, z 324 na 1337 vozů. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců aut. Celkový prodej aut za deset měsíců klesl o více než pětinu.

Nejprodávanější značkou elektromobilů byla Škoda se 732 vozy Citigo iV, následuje Tesla s prodejem 357 aut a Hyundai, která dodala 291 vozů na čistě elektrický pohon. Škoda již oznámila, že s produkcí Citigo iV končí, nahradí ho vůz Enyaq a další elektrické modely na nové platformě MEB.

Na trhu hybridů vede Toyota s 3170 prodanými vozy, následuje Ford s prodejem 1241 hybridních aut a třetí je Suzuki, která prodala o 92 vozů méně. Škoda prodala 620 hybridních Superbů a 38 Octavií.

"Aktuální čísla potvrzují, že se hybridy i elektrické vozy dostaly v ČR do širšího povědomí. To vše bez jakékoliv významné podpory státu. Nabízí je čím dál více značek a je tedy opravdu z čeho vybírat. Lidé začínají zjišťovat, že hybridy jsou velmi spolehlivé a přitom nabízí úsporný ekologický provoz, který není podmíněn nabíjením z externích zdrojů. Toyota v současnosti má hybridní variantu téměř u každého modelu vyjma užitkových vozů," uvedl generální ředitel značek Toyota a Lexus v ČR Martin Peleška. U Lexusu tvořily hybridy přes 90 procent prodaných aut.

Hybridy spolu s elektromobily již tvoří téměř sedm procent vozů prodávaných v ČR. Celkem se v ČR od ledna do října prodalo 165.154 osobních aut, což je o 22 procent méně než loni.