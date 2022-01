Prodej elektrokol loni stoupl o 2,5 procenta na 123.000 bicyklů

Praha - Prodej elektrokol v Česku se loni zvýšil zhruba o 2,5 procenta na 123.000 kusů. Jejich tuzemská produkce stoupla o 37,5 procenta na 330.000 kol. Zájem roste o e-kola především v segmentu terénních a cestovních kol. Vyplývá to z údajů serveru Bike Europe a největšího tuzemského prodejce eKolo.

Na rozdíl od západní Evropy jsou v Česku nejoblíbenější terénní, tj. horská elektrokola. Jakub Dittrich ze společnosti eKolo uvedl, že je to až 62 procent z celkového objemu. Trvající minimální podpora cyklodopravy ve většině měst se podle něj naopak odráží v malém zájmu o městská a skládací elektrokola, zastoupená v prodejích podílem pouze 11,5 procenta.

Průměrná cena elektrokol prodávaných v ČR se loni pohybovala mezi 45.000 a 65.000 korunami. "Vzhledem k růstu cen komponent si v letošním roce zájemci připlatí o několik procent ceny navíc," uvedl Dittrich.

Největšími českými značkami co do počtu prodaných kol jsou Crussis Electrobikes a řetězec Mountfield se značkou MTF. Dalšími úspěšnými značkami na trhu jsou Leader Fox, Apache, Rock Machine, Superior, Lectron, Lovelec, Pells, Agogs nebo 4ever.

Zejména kvůli zavedení ochranných antidumpingových opatření ze strany EU ve výši až 79 procent se kompletace elektrokol v posledních letech přesunula z pevninské Číny do Evropy a to především do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu, včetně České republiky. Poptávka po elektrokolech v celé EU byla v loňském roce více než 4,5 milionu kusů, z toho sedm procent pocházelo z Česka.

Mezi největší výrobce a exportéry elektrokol patří společnosti BPS bike, Bike Fun, Bohemia Bike, 4ever, Totem Bike a také pouze exportně zaměřená německá značka Hermann Hartje a od letošního února i německý Cube s provozem u západočeského Chebu. Dominantním pohonem většiny elektrokol je motor značky Bafang, následovaný značkou Bosch a Shimano.

Nárůst využívání elektrokol především pro cykloturistiku reflektuje i zájem majitelů o maximální dojezd a také možnost jejich dobíjení během dne. Většina nových bicyklů na trhu disponuje baterií s kapacitou vyšší než 600 watthodin (Wh) a vzrůstá zájem o dostupnost nabíjecí infrastruktury. Start-up Powerbox ohlásil v prosinci 2021 dokončení 320 nabíjecích stanic pro elektrokola v klíčových turistických oblastech Česka.