Prodej aut v Česku loni stoupl o 1,9%, dovoz ojetin byl nejvyšší za 13 let

Praha - Prodej nových osobních aut v minulém roce vzrostl meziročně o 1,9 procenta na 206.876 vozů. Proti předcovidovému roku 2019 byl prodej o 17,2 procenta nižší. Prodeje loni omezoval zejména nedostatek vozů kvůli chybějícím čipům. Uvedli to dnes zástupci Svazu dovozců automobilů na tiskové konferenci. Odborníci takovou výši prodeje očekávali. Letos by měl prodej vzrůst až o deset procent. Loni stoupl i dovoz ojetých osobních vozů - o 23 procent na 185.663 aut. Je to nejvíc za 13 let. Jejich průměrné stáří bylo 10,4 roku.

První je Škoda Auto se 70.946 prodanými vozy, následují Hyundai s 20.200 automobily a Volkswagen, který prodal 16.813 aut. Na čtvrtém místě je Toyota s 10.334 prodanými vozy a pětici uzavírá Kia, která prodala 9787 vozidel.

Podle vedoucího prodeje Škody Auto v ČR Jiřího Maláčka pozitivní náladu po loňském znovuotevření showroomů utlumila následující čipová krize, která vrcholila v prázdninových měsících, a s ní spojené odstávky výroby. "Ke konci roku se situace s čipy začala zlepšovat a přinesla mírný optimismus pro rok 2022, nicméně mluvit v tuto chvíli o významném zkracování dodacích lhůt by bylo předčasné," podotkl.

V letošním roce by se podle odhadu společnosti PwC mohly prodeje zvýšit o čtyři až deset procent na 215.000 až 228.000 vozů. Podle analytika PwC Pavla Štefka budou i letos přetrvávat problémy dodavatelských řetězců automobilek, zejména nedostatek komponent, jako jsou čipy, hořčík nebo plastové pěny. Negativní vliv na poptávku ale bude mít i rostoucí inflace a pandemická situace. Příklon k ekologickým vozům bude pak mít vliv na skladbu vozového parku, dodal.

Nejvíce se loni prodávaly vozy kategorie SUV, které získaly podíl 42,5 procenta, následuje nižší střední třída se 17,7 procenta. Z hlediska paliva vedou vozy s benzinovým motorem s 68 procenty, 24,7 procenta prodaných aut jezdí na naftu a 1,3 procenta tvoří elektromobily. Registrace vozů s alternativním pohonem celkově stouply o polovinu na 28.830 aut. Téměř 76 procent všech aut nakoupily firmy.

Nejprodávanějším modelem je Škoda Fabia s 15.450 vozy, druhá skončila Octavia se 14.007 auty a třetí je rovněž Škoda, model Kamiq. Čtvrtou příčku obsadil Hyundai i30 a pátou Škoda Karoq.

Prodej lehkých užitkových aut se zvýšil o 14,7 procenta na 19.660 vozů. První je Renault s prodejem 2678 vozů, druhý Peugeot prodal 2276 vozů a Fiat 2260 aut. Nejprodávanějším modelem byl Peugeot Boxer.

Registrace nákladních aut se zvýšily o 18 procent na 8679 vozidel. Nejvíce prodal Mercedes-Benz (1565), následují MAN (1482) a DAF (1406). Prodej autobusů klesl o 26,4 procenta na 1006 vozidel. První je Iveco před další domácí značkou SOR a třetí skončila Setra.

Prodej motocyklů se zvýšil o 2,3 procenta na 22.019 strojů. První je Honda se 4291 registracemi, druhá skončila Yamaha s 1820 stroji a třetí CF Moto s 1581 prodanými motocykly.

Dovoz ojetých aut loni stoupl o čtvrtinu, byl nejvyšší za 13 let

Dovoz ojetých osobních vozů loni stoupl o 23 procent na 185.663 aut, což je nejvíce od roku 2008. Jejich průměrné stáří bylo 10,4 roku, což je o 0,3 roku méně, než předloni. Podíl vozidel starších deseti let byl téměř 51 procent. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů na tiskové konferenci.

Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného byl důvodem růstu dovozů nedostatek nových vozů, které proto zákazníci častěji nahrazovali auty z druhé ruky. Za alarmující označil fakt, že dovoz aut starších 15 let přesahoval 21 procent celkového importu.

Nejvíce dováženou značkou byla Škoda se 40.103 vozy, dále Volkswagen s importem 38.120 ojetých aut a Ford s 15.298 vozy. Následují prémiové značky BMW, Mercedes a Audi. Do Česka se dovezlo rovněž 102 ojetých Ferrari, 49 Lamborghini, 26 vozů Rolls-Royce nebo přes 700 ojetých aut značky Porsche.

"Nejvyšší objem dovozů za posledních 13 let je varovnou zprávou pro tuzemský trh ojetých aut. Ukazuje se, že pod tlakem nedostatku aut legislativa zaměřená proti starým importům už zcela ztratila sílu a Česká republika se opět stala šrotištěm Evropy, navíc v době tlaku na ekologičtější pohony aut. Prověřování původu a technického stavu ojetých vozů bude v následujících měsících a letech zcela zásadním faktorem bezpečné koupě ojetého auta," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto.