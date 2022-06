Procházku čeká titulový zápas v UFC, duel bere jako běžný souboj

Singapur/Praha - MMA bojovník Jiří Procházka se v noci na neděli nesmazatelně zapíše do české historie svého sportu. V Singapuru se utká s Gloverem Teixeirou z Brazílie o pás šampiona světové organizace UFC v polotěžké váhové kategorii, což se ještě nikomu z Česka nepodařilo. Devětadvacetiletý Procházka se k titulovému souboji dostal již po dvou letech od vstupu do UFC a stačily mu k tomu dvě výhry. O třináct let starší Teixeira oproti tomu působí v organizaci již od roku 2012.

"Je to ostřílený matador naší váhové kategorie. V UFC už je přes deset let, měl tam vzestupy, pády a teď v posledních dvou letech vysekal mladé talenty, kteří směřovali k boji o titul, a navíc sekl i šampiona Blachowicze, proti němuž neměl mít žádnou šanci. A v zápase ho absolutně přejel. Pro mě osobně je to výzva," řekl Procházka o soupeři.

Přestože je Teixeira držitelem mistrovského pásu a má mnohem více zkušeností než Procházka, podle sázkových kanceláří je favoritem český bojovník. "Jsem připraven ho sejmout v prvním kole, ale v podstatě je mi to jedno, pokud by k tomu došlo třeba v kole posledním," uvedl Procházka v polovině května před odletem na závěrečné soustředění do Thajska. Z něj se přesunul rovnou do Singapuru, kde se galavečer americké organizace na místním Indoor Stadium uskuteční.

"Byla to skvělá volba. V Thajsku jsme se připravovali v krásném prostředí nového gymu, byl tu super kolektiv a všichni byli vstřícní," pochvaloval si Procházka, jenž se předtím připravoval i v USA. "Na kempu ve Phoenixu jsem si zadal nějaké úkoly, co chci do zápasu zlepšit, a o tom byla hlavně závěrečná fáze přípravy," líčil bývalý šampion japonské organizace Rizin.

Procházka má na kontě 28 výher a tři porážky, neuspěl naposledy v prosinci 2015, kdy jej knokautoval Američan Muhammed Lawal. Od té doby dvanáctkrát vyhrál a vždy před limitem. Bilance Teixeiry je podobná, 33 výher a sedm porážek. Jedenadvacet zápasů se uskutečnilo pod hlavičkou UFC, titul získal Brazilec výhrou nad Janem Blachowiczem z Polska loni v říjnu.

"Beru to jako každý jiný zápas. Pro mě je každý stejně důležitý, ke všem přistupuju jako k titulovým. Liší se to jen v nějakých drobných detailech v přípravě ze strany trenérů," podotkl Procházka.

Hlavní zápasy na galavečeru UFC 275 budou zahájeny v neděli ve 4:00 SELČ, titulový duel Teixeira - Procházka by měl přijít na řadu kolem šesté hodiny. V Česku jej bude vysílat stanice Premier Sport 1.