Procházka odletěl vstříc obhajobě titulu v UFC, netradičně s velkým předstihem

Praha - Netradičně s měsíčním předstihem před titulovým zápasem organizace UFC dnes odletěl do zámoří hvězdný český MMA bojovník Jiří Procházka. Třicetiletý zápasník bude pás šampiona polotěžké váhy obhajovat 10. prosince v Las Vegas proti Gloverovi Teixeirovi z Brazílie, kterého v červnu v Singapuru porazil před limitem.

"Jedním z důvodů je, že mě teď v New Yorku čekají mediální povinnosti s Gloverem, které budou navazovat na akci UFC," vysvětlil Procházka brzký odlet do USA. V New Yorku se v sobotu uskuteční galavačer UFC 281, na kterém se v titulovém zápase utkají Nigerijec Israel Adesanya a Alex Pereira z Brazílie. "A Glover s Pereirou dlouhodobě spolupracují," řekl Procházka. Hned po splnění mediálních povinností se přesune do Las Vegas. "A tam se budeme tři týdny připravovat," uvedl.

Procházka se s Teixeirou utká podruhé za sebou. Jistotu, že bude titul obhajovat opět s ním, ale získal až v říjnu. "Dva měsíce ale neberu tak, že bych měl nedostatek času na přípravu. Pro mě je to nádherný čas, za který se toho dá stihnout opravdu hodně, když člověk ví, jak nakládat se svým tělem. Když člověk neví, tak mu bude málo i rok," podotkl člen brněnského Jetsaam Gymu.

Do USA odletěl lehce nachlazený, což prý ale není problém. "Po velkých tréninkových jednotkách posledních dnů a týdnů se nejbližší dny chystám pojmout jako regeneraci, což mi v konečném výsledku pomůže k vylepšení kondice," řekl Procházka.

Svěřenec trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka v červnu Teixeiru porazil, soupeř 28 sekund před koncem při škrcení zápas "odklepal". Procházka ale nebyl se svým výkonem i přes výhru vůbec spokojený.

"Cíl je jasný, neopakovat chyby, které jsem dělal v prvním zápase. A to se tentokrát nestane. Chci dodržet plán, který jsme na prvním zápas měli. Dodržel jsem ho tak z dvaceti procent. Věřím, že když do toho teď šlápneme a dodržím ho na sto procent, tak vítězství je na naší straně," řekl Procházka, který bude hájit sérii třinácti výher. Naposledy neuspěl v prosinci 2015, kdy nestačil na Muhammeda Lawala z USA.