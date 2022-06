Singapur - Nejlepší český MMA bojovník současnosti Jiří Procházka porazil v titulovém zápase polotěžké váhy organizace UFC Glovera Teixeiru z Brazílie a získal pás šampiona. Duel plný tvrdých výměn ukončil v závěrečném 5. kole na takzvanou submisi, kdy soupeř 28 sekund před koncem zápas při škrcení "odklepal".

Devětadvacetiletý Procházka vyhrál i třetí zápas v UFC a postaral se o největší úspěch českého MMA, smíšeného bojového umění. O třináct let starší Teixeira, který byl držitelem titulu, si v oktagonu připsal osmou porážku ve 41. zápase. Procházka si bilanci vylepšil o 29. vítězství proti třem prohrám, neuspěl naposledy v prosinci 2015.

"Nepředvedl jsem nejlepší výkon, omlouvám se. Příště to bude lepší show," řekl Procházka bezprostředně po skončení zápasu, za který by měl vydělat více než 10 milionů korun před zdaněním. UFC zveřejňuje výplaty bojovníků až s odstupem. "Byl to ale hodně těžký zápas. Glover byl těžký soupeř. Ukázal, proč byl šampionem, a jsem rád, že jsem se mohl utkat s někým, jako je on," podotkl následně vítěz. Přiznal také, že se před zápasem necítil nejlépe. "Na tom ale nezáleží. Vždy ze sebe musíte vydat vše," řekl.

Podle webu Surprise Sports měl Procházka garantovanou odměnu 300.000 dolarů (7 milionů korun), vedle toho dostane zatím i blíže nespecifikovaný bonus za vítězství, 50.000 dolarů (1,2 mil. korun) za výkon večera, 20.000 dolarů v kryptoměnách (470.000 korun) za druhé místo v hlasování fanoušků o zápas galavečera a několik tisíc dolarů dostane i za splnění mediálních povinností.

Za předešlém souboje se Švýcarem Volkanem Oezdemirem respektive Dominickem Reyesem z USA inkasoval Procházka 153.500 a 214.000 dolarů (8,6 mil. korun).

Procházka byl podle sázkových kanceláří favorit, Teixeira ale od začátku potvrzoval zkušenosti a hned v úvodu se mu boj podařilo přesunout na zem, kde byl lepší. V závěru prvního kola český zápasník poprvé soupeři zasadil několik tvrdých úderů. Od druhého kola měli oba borci tržné rány, Procházka nad levým okem, Teixeira na nose.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku na tom byl kondičně viditelně lépe, několikrát ale zaváhal a dovolil soupeři zápas přesunout na zem, kde se Teixeira cítil lépe. Vyrovnaná bitva, ve které na tom byl podle bodových rozhodčích po čtyřech kolech lépe zkušený Brazilec zápasící v UFC od roku 2012, se nakonec rozhodla v samotném závěru posledního kola. Po několika tvrdých úderech Teixeiry se boj opět přesunul na zem a Procházkovi se podařilo přinutit soupeře vzdát.

"Jak jsem řekl před zápasem. Byl jsme připravený to ukončit v prvním i v pátém kole, když to bude potřeba. A bylo mi jedno, zda to bude knokaut, série úderů nebo submise," uvedl Procházka a přiznal, že si při boji poranil levou ruku. "Čekal jsem na příležitost a byl jsem trochu líný to ukončit dříve. Byla to válka, Glover je skutečný bojovník a takové mám rád," řekl Procházka, jenž se před příchodem do UFC stal šampionem japonské organizace Rizin. "Pás je odměna pro celý můj tým za několik let tvrdé práce. Je to velká věc pro MMA v České republice," podotkl.

Dalším soupeřem Procházky by mohl být bývalý šampion Jan Blachowicz z Polska, který o pás přišel po loňské prohře s Teixeirou. "Pojďme na to Jirko. Bitva o Evropu. Největší boj v historii kontinentu," napsal na twitteru Blachowicz, který zápas sledoval přímo v Singapuru a bezprostředně po jeho skončení vítězi blahopřál. "Já jsme připravený. Pokud je další, OK, jdeme na to. Na sto procent budu lépe připravený než teď," dodal Procházka.