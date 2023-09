Procházka bude po návratu o titul v UFC bojovat 11. listopadu v New Yorku

New York - Nejlepší český bojovník MMA Jiří Procházka již zná datum svého návratu do oktagonu. V sobotu 11. listopadu se v New Yorku utká s Brazilcem Alexem Pereirou o pás šampiona organizace UFC v polotěžké váhové kategorii. Termín zápasu oznámil šéf přední světové organizace Dana White.

"Jsem rád, že se opět mohu postavit této brazilské výzvě, byť v jiném kabátu. To však nic nemění na skutečnosti, že se na tuto výzvu skvěle připravím a půjdu za vítězstvím. Už nejde jen o pás, ale především o výkon a cestu k vítězství. Jdeme pro to. Vítězství!" napsal Procházka na sociálních sítích.

Třicetiletý bojovník naposledy zápasil loni v červnu, kdy v Singapuru porazil jiného Brazilce Glovera Teixeiru a získal pás šampiona. V přípravě na odvetu si ale poranil rameno a po dohodě s vedení UFC titul uvolnil.

Už řadu týdnů se spekulovalo o termínu jeho návratu. Původně se měl Procházka utkat s Američanem Jamahalem Hillem, který Teixeiru porazil a získal pás. Hill se ale stejně jako Procházka zranil. Rodák z Hostěradic na Znojemsku tak nakonec nastoupí proti bývalému šampionovi střední váhy Pereirovi.

Souboj se uskuteční v Madison Square Garden na akci UFC 295, jejímž vrcholem bude titulový zápas Jon Jones - Stipe Miocic. "Nabídku na zápas 11. listopadu jsem přijal na základě dobrého rozmyslu a uvážení s celým týmem. Věřím, že veškerá příprava doteď… Vlastně příprava na přípravu proběhla naprosto excelentně, výborně," uvedl Procházka pro CNN Prima NEWS z Islandu, kde nyní trénuje.