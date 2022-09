Proces k Čapímu hnízdu bude pokračovat výpověďmi dalších svědků

Praha - Proces v dotační kauze Čapího hnízda se zatím odvíjí podle programu, který si předem stanovil předseda senátu pražského městského soudu Jan Šott. Z doposud předvolaných svědků se bez omluvy nedostavila jediná žena, té ale soud zřejmě nestihl řádně doručit předvolání a pozve ji na příští termín. Hlavní líčení bude pokračovat v týdnu od 26. září, a to výslechy řady dalších svědků.

Na případ obžalovaného expremiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové bude mít Šott koncem měsíce k dispozici čtyři jednací dny. Ve středu 28. září se totiž kvůli státnímu svátku zasedat nebude. Na každý den má předvoláno zhruba osm svědků.

Znovu se zřejmě dostaví také úřednice Eva Filipová, která po podání žádosti o dotaci kontrolovala realizaci projektu Čapí hnízdo a která svědčila ve čtvrtek. Deník N totiž napsal, že při odchodu ze soudní síně uvedla, že Babiš může být rád, že toho neřekla ještě víc. Podle Šotta bude soudu muset vysvětlit, co tím mínila, a osvětlit svůj vztah k Babišovi. Bývalý premiér po její výpovědi uvedl, že žena ho asi nemá ráda a přišla s negativní motivací.

Soudce Šotta zaujalo vyjádření Filipové natolik, že si dnes ráno předvolal do svědecké ohrádky novinářku, která její vyjádření zaznamenala. Ta mu průběh rozhovoru stručně potvrdila s tím, že ho nemá nahraný. To ale zpochybnila jiná mladá žena - dobrovolnice ze spolku Milion chvilek - která soudu řekla, že slyšela novinářku říkat, že nahrávka existuje a že to soudu zapřela. Novinářka poté vysvětlila, že se následně přesvědčila, že nahrávku skutečně nemá.

Mezi předvolanými svědky bude například i finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková. Babišův syn Andrej ji dnes zmínil při své výpovědi, když popisoval, že ho nechala v sídle Agrofertu podepsat dokument, s jehož obsahem se neseznámil.

Soudce dnes také vyzval obhajobu, aby mu do příště předložila písemné odůvodnění toho, proč chce vyloučit veřejnost ze čtení posudku o duševním stavu Babišovy dcery Adriany Bobekové. "Předběžně nevidím důvod být nevstřícný k tomuto požadavku," předeslal. Bobeková se z jednání omluvila ze zdravotních důvodů.

Státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi zase soudce připomněl, aby se do příště zabýval problematikou posudku z oboru písmoznalectví. Písmoznalec Aleš Čulík totiž v úterý uvedl, že podpis Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti Farma Čapí hnízdo pravděpodobně není pravý - což by mohlo potvrzovat verzi tohoto svědka, že si z něj otec udělal bílého koně.

Znalec také řekl, že našel některé podobnosti s písmem staršího z Andrejů Babišů, ale že nemůže učinit kategorický závěr. Šott proto vybídl státního zástupce, aby zkoumal, zda písmoznalcům brání předpisy či metodika v tom, aby se jednoznačně vyjádřili k tomu, zda zkoumaný podpis není jiného člověka - v tomto případě Babiše staršího. Poté se státní zástupce rozhodne, zda má případně smysl zadat posudek jinému znalci.

Otázkou také zůstává, zda soud nařídí znalecké zkoumání duševního stavu Andreje Babiše mladšího. Jeho otec zpochybňuje synovu způsobilost svědčit před soudem. Syn má diagnostikovanou schizofrenii, s touto diagnózou ale nesouhlasí a tvrdí, že vznikla na základě názoru otcovy spolupracovnice, lékařky Dity Protopopové. Šottovi dnes řekl, že je ochoten se případnému zkoumání podrobit.