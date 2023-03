Proč i lidé ve spokojených vztazích rádi poslouchají porozchodové písně?

Washington - Uprostřed všech romantických večeří a přeslazených instagramových příspěvků udělala zpěvačka Kelsea Balleriniová letos na Valentýna něco nečekaného. Countryová zpěvačka si vybrala den lásky k tomu, aby představila píseň Rolling Up the Welcome Mat, která je součástí předem neoznámeného EP a doprovází krátký film o jejím loňském rozchodu s hudebníkem Morganem Evansem, píše server The Huffington Post.

Nahrávka se šesti písněmi posluchače provádí fázemi smutku na konci manželství. Intimně pojaté texty se dotýkají témat jako osamění, zrada, zranitelnost a hojení.

Fanoušci nového počinu Balleriniové a dalších porozchodových hitů mnohdy sami rozchody nezažívají na vlastní kůži. Mnoho posluchačů vyjádřilo údiv nad tím, že si písně užívají přesto, že se sami nacházejí ve zdravých a spokojených vztazích.

"Hudba může být mocným nástrojem, který nám umožňuje prožít emoce. Chceme poslouchat smutnou hudbu, abychom hlouběji prožili naše pocity," uvedla párová a rodinná terapeutka Christene Lozanová.

Někdy se prostě potřebujeme pořádně vybrečet. Písně o rozchodu nám mohou pomoci zastavit se v našich hektických životech a najít cestu k neprožitým emocím, které se potřebují dostat ven, a to vše v bezpečném prostoru.

"Lidé rádi prožívají emoce, obzvlášť když je to prostřednictvím tvůrčí formy," řekla terapeutka a moderátorka The Truth Doctor Show Courtney Tracyová. "S písněmi mohou zpívat a hudební nástroje poskytují pozadí myšlenkám posluchačů a umožňují jim ponořit se do všech pocitů v danou chvíli," uvedla Tracyová.

"Mnozí z nás prožívají nějaký žal i přesto, že jsme ve šťastných a spokojených vztazích. Propojit se s tím pocitem může být smysluplné, zejména, když vnímáme, že někdo další naší bolesti rozumí," dodala Tracyová.

Hudba nám umožňuje uznat a prožít naše emoce a různorodost nabídky porozchodových písní je zdravou cestou, jak smutek odžít.

"Mnoho lidí lpí na něčem z jejich minulosti," uvedla Sue Varmaová, klinická docentka psychiatrie na univerzitě Langone Health v New Yorku. "I když se jim nestýská po tom, kdo jim odešel, mohou se potýkat s pocitem odmítnutí, zklamání nebo nevyřešeného zlomeného srdce," dodala. A to se nemusí týkat jen romantických partnerů, ale také ukončených přátelství, nebo členů rodiny, se kterými se člověk odcizil.

"Lidé rádi poslouchají písně o rozchodu, i když jsou šťastní, protože to v nás může vyvolat soucit s člověkem, který si tím prochází. Pomáhá nám to cítit se s ním propojeni," říká Kati Mortonová, párová a rodinná terapeutka a autorka knihy Are U Ok? A Guide to Caring for Your Mental Health.

Od začátku pandemie covidu-19 mnoho z nás bojovalo s pocity osamocení a izolace. A to se týká i těch, kteří uzávěry prožili s rodinou. Lidé touží po propojení a po společnosti více než jen jedné osoby. Vazba, kterou v nás může emocionální hudba vyvolat, je něčím, co teď lidé možná hledají více než kdy jindy.

"Myslím, že je to pro nás způsob, jak uspokojit některé emocionální potřeby, které si možná ani neuvědomujeme, že nám chybí," řekla Mortonová. "Všichni potřebujeme cítit propojení a sdílení silných emocí, jako je ztráta a smutek, nám v tom může pomoci."