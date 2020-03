Problémy kvůli koronaviru má podle svazu víc než třetina českých firem

Praha - Potíže kvůli šířící se nákaze nového typu koronaviru pociťuje víc než třetina českých průmyslových firem. Zaměstnance v karanténě má třetina podniků, problém s dodávkami mají nebo očekávají zhruba dvě pětiny společností. Komplikace s dopravou a logistikou řeší zhruba 36 procent firem. V souvislosti s koronavirem by se mohla do potíží s cash flow dostat pětina podniků. Vyplývá to ze šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 347 průmyslovými společnostmi.

Firmy zatím podle svazu mají zakázky, ale mohly by mít brzy problém s jejich výrobou nebo dodáním. "Je to jeden z případů, kdy by firmám stát mohl pomoci. Výhledově ale firmám hrozí i výpadek v zakázkách. V průzkumu uvedlo 35 procent firem, že už se kvůli koronaviru potýká nebo bude potýkat s rušením objednávek a poklesem poptávky," uvedla ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR Jitka Hejduková.

Firmy zatím nechtějí odhadovat dopady opatření proti šíření nákazy. V průzkumu jich podle svazu většina uvedla ztráty v řádu desítek nebo nižších stovek tisíc korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program Úvěr COVID. Podnikatelé budou moci od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou. Podnikatelé budou moct žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Firmy budou muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. Vláda na půjčky vyčlenila zatím 600 milionů korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se chystá posunout termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a úhradu daně drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři měsíce. Dále Schillerová připravuje balíček opatření ohledně spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET) od prvního května. Ta by se měla týkat všech podnikatelských činností, které dosud tržby neevidovaly.

Svaz průmyslu a dopravy chce na základě aktuálního vývoje s vládou jednat o dalších možnostech ekonomické kompenzace firmám.