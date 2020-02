Probační a mediační služba pomohla 6652 obětem trestných činů

Praha - Probační a mediační služba (PMS) loni poskytla pomoc 6652 obětem trestných činů, což je zhruba o 2700 méně než v roce 2018, kdy to bylo 9360. V 90 procentech případů jde o pomoc dospělému, v pěti procentech seniorovi. Zbytek tvoří děti a mladiství. PMS od poloviny roku 2013, odkdy se vedou oficiální statistiky, do konce loňského roku pomohla více než 41.000 obětem. Na dnešní tiskové konferenci při příležitosti Evropského dne obětí, který připadá na sobotu, to řekla ředitelka PMS Andrea Matoušková.

"Nejčastěji se na nás obracejí ženy, což ale neznamená, že by trestná činnost nepostihovala muže jako oběti. Nejčastěji řešíme majetkové trestné činy, ale pracujeme na našich střediscích a v poradnách i s oběťmi násilných trestných činů i sexuální povahy, pracujeme s domácím násilím a pracujeme s lidmi, kteří se přímo nedostali do kontaktu s pachatelem, ale kteří byli nepřímo dotčeni," řekla Matoušková.

PMS podle ředitelky uplatňuje takzvaný restorativní přístup. "To znamená, že vedle naší práce s pachateli, se kterými pracujeme, které kontrolujeme a kterým pomáháme, aby změnili svoje chování, stejně velkou pozornost věnujeme obětem, abychom jim byli nablízku a mohli jim vysvětlit, do čeho vstupují, když kontaktují orgány činné v trestním řízení. Jak to bude vypadat, na co mají právo, jaké jsou jejich zájmy a jak jim můžeme pomoci," doplnila.

V projektu Křehká šance II spolupracuje PMS s Vězeňskou službou ČR ve 13 věznicích. Program se věnuje analýze trestného činu s důrazem na dopady trestné činnosti na oběti a okolí. Je založen na dobrovolnosti a primárně určen pro pachatele trestných činů, v jejichž případě figuruje fyzická oběť. Snahou je, aby pachatelé porozuměli dopadu trestného činu a přebrali zodpovědnost. Programem dosud prošlo víc než 250 odsouzených.

PMS je státní instituce, které bezplatnou pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. Poškozeným od roku 2001 poskytuje odborné rady například ohledně toho, jak se domoci náhrady škody, nebo jim nabízí zprostředkování mimosoudního jednání s pachatelem. Doprovází je k soudům či na úřady a může je zkontaktovat s advokáty, kteří nabízejí poradenství zdarma. Vedle probační služby pečují o poškozené také neziskové organizace. Bezplatná pomoc PMS je dostupná v 74 střediscích a 56 poradnách.

Na poradny se ze dvou třetin obracejí ženy. Zhruba 21 procent tvoří oběti majetkové kriminality, asi 15 procent se stalo obětí násilné trestné činnosti. Více než v polovině případů chodí lidé do poraden pro právní informace a psychosociální podporu.