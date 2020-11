Pro zdravý národ je potřeba pohyb, apeluje profesor Kolář

Praha - Sportování je nezbytné pro budoucí zdravý národ, proto je potřeba co nejdříve uvolnit návrat dětí k pohybu. Na otevření tělocviku i kroužků apeluje profesor Pavel Kolář, odborník na pohybovou medicínu, a navazuje na výzvu lékařské komise Českého olympijského výboru z počátku týdne.

Devítičlenná komise lékařů ČOV, jejímž je Kolář předsedou, vyzvala v pondělí vládu, aby při uvolňování opatření proti šíření koronaviru rychle umožnila sportovat. Poukázala na to, že dětském věku se tvoří a upevňuje vztah k pohybu. Sportování dětí i tělocvik ve školách jsou nyní ale z epidemiologických důvodů zakázané.

"Sportování mládeže a celé populace považuju za zásadní," řekl Kolář na setkání s médii s dodatkem, že nechce národ rozdělovat ani vyvolávat senzace. "Nejde o profesionální sport, ale o sport plošný a pro zdravý národ je potřeba mít pohyb. U zdravého člověka, který sportuje od mlada, virová infekce s těžkým průběhem nebo smrtí nehrozí. Proto je fixace návyků u dětí jsou obzvlášť důležitá."

Podotkl, že děti se při distanční výuce u počítače moc hýbat nemůžou. Neztratí sice za měsíc či dva pohybové návyky, ale mnoho z nich se třeba ke sportu nevrátí. "Když nesportujete, tak získáváte lenost. Do určité míry můžou vyrůst covidové děti, pokud se nebude brát nutnost pohybu vážně," pronesl Kolář.

Uznávaný fyzioterapeut profesionálních sportovců a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK v Motole poukazuje na fakt, že už nyní má větší část populace nadváhu a 44 procent Čechů nesportuje vůbec. "Bude to zátěž pro zdravotní systém v budoucnosti," upozornil. Výzkum ukázal, že jarní vlna omezení znamenala v průměru nárůst váhy u dětí o dvě kila. "A pohyb nesouvisí jen s tělesným zdravím, ale i s duševním, a to si musíme uvědomit."

Škola a sportování dává dětem řád a jsou součástí socializace. "Je třeba být v kolektivu, ve sportovní šatně, vypořádat se s tlakem nějaké soutěže. To jsou důležité návyky, a pokud si to někdo neuvědomuje, tak mi to je líto," řekl Kolář.

Už na jaře upozorňoval, že je proti plošnému uzavření aktivit. "Nechci společnost rozdělovat na pochybující a úzkostné. Beru covid jako vážnou věc a nesrovnávám ho s chřipkou," podotkl a doplnil: "Na jedné straně máme restrikci a aktuální dopady. Na druhé pak dopady do budoucna. Nemůžeme nikdy vyhrát 100:0. Ty dopady nejsou vidět dneska, ale budou vidět za rok, za dva, za tři."

Zvláště zdůraznil, že není nutné lidi koronavirem přehnaně strašit. "Je potřeba si říct, aby se lidé chránili, respektovali tři R, ale zároveň, aby nebyli zavřeni doma v obavách doma a v rámci svých možností se hýbali. Protože případné sekundární dopady jsou stejně závažné jako u lidí, kteří mají těžší průběhy," uvedl Kolář.

S kolegy debatují, proč je tak vyhrocená situace zrovna kolem nemoci covid-19, když existuje spousta chorob, na které se hodně umírá. "Tahle nemoc dostala určitou prioritu, dostala červený koberec. Je těžké z toho vystoupit, aniž by člověk byl zařazovaný mezi zpochybňovače. Rozdělování je ale nebezpečné," řekl.