Pro volejbalistky skončila kvalifikace Ligy národů porážkou 0:3 s Belgií

Zadar (Chorvatsko) - České volejbalistky prohrály ve čtvrtfinále Challenger Cupu s Belgií 0:3 a jejich šance na postup do elitní Ligy národů se rozplynula. Favorizované soupeřky v chorvatském Zadaru zvítězily po setech 25:18, 25:23 a 25:15. Ve výběru reprezentačního kouče Jannise Athanasopulose se o 15 bodů postarala Gabriela Orvošová, 13 bodů přidala Michaela Mlejnková.

"Belgičanky jsou na světovém žebříčku dvanácté a dneska hrály skvěle. Trochu jsme riskovali na servisu, ale jejich hra byla daleko efektivnější a přinášela jim body. Belgie byla i mentálně silnější," konstatoval řecký trenér českého týmu Athanasopulos v tiskové zprávě.

Belgie letos v Lize národů obsadila předposlední místo a musela do kvalifikace, kterou je právě čtyřdenní Challenger Cup. České reprezentantky se ho zúčastnily díky postupu do finále Evropské ligy. Vítězný celek ze Zadaru si zajistí start v příštím ročníku Ligy národů, pro poražené čtvrtfinalisty turnaj končí.

Další dvojice tvoří domácí Chorvatsko s Kazachstánem a Kolumbie, která se utká s vítězkami Evropské ligy z Francie. Portoriko se do semifinále dostalo bez boje, neboť Kamerun se kvůli potížím s vízy z turnaje odhlásil.

Poslední zápas s Belgií vyhrály Češky 3:1, ale to bylo už před pěti lety na mistrovství Evropy. Nyní Belgičankám patří ve světovém žebříčku 12. místo, zatímco český tým je třiadvacátý.

V první sadě dokázaly české volejbalistky smazat čtyřbodovou ztrátu, Belgie ale následně rozhodla trhákem na 19:15. V útoku zářila Britt Herbotsová, kterou trenér Athanasopulos označil za jednu z nejlepších smečařek na světě, při setbolu navíc české hráčky jen sledovaly, jak se její podání snáší na zem.

"Herbotsová hrála skvěle. Je to jejich nejlepší hráčka, útočnice, která to prostě rozmlátila a odútočila v podstatě sama," řekla smečařka Andrea Kossányiová, jež se do týmu vrátila po absenci v Evropské lize.

Český tým občas dělal laciné chyby a servisem příliš neškodil, ale díky dobré obraně držel s Belgičankami krok. Další hluchý úsek ale vedl ke ztrátě druhého setu, i když v jeho závěru Herbotsová prohrála několik soubojů s českými bloky a její spoluhráčky z mizícího náskoku viditelně znervózněly. Naopak ve třetí sadě už české hráčky belgické vedení příliš neohrožovaly.

"Belgičanky nás zatlačily na servisu. My jsme se snažily přihrávat, jak to šlo, ale prostě nás tlačily od sítě, abychom nemohly hrát naši hru. To bylo asi to hlavní. Soupeřky dneska hodně čapaly naše útoky," vypíchla příčiny porážky Kossányiová. "Byla to úžasná cenná zkušenost, i když jsme prohráli. Byla skvělá zkušenost hrát proti tak kvalitnímu týmu. Teď si musíme zanalyzovat, co můžeme udělat líp, abychom byli lepším týmem," doplnil Athanasopulos.

Naposledy se české reprezentantky zúčastnily Challenger Cupu v roce 2019. V Peru tehdy postoupily až do finále, o start v Lize národů je ale připravila pětisetová porážka s Kanadou.

Letošní Challenger Cup byl zároveň pro volejbalistky prověrkou před srpnovou kvalifikací ME a před světovým šampionátem. Ten na přelomu září a října uspořádají Polsko a Nizozemsko.

V pátek vstoupí do kvalifikace o Ligu národů také muži. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka budou mít v Soulu za soupeře Tunisko, v případě úspěchu by se letošní vítězové Evropské ligy utkali v sobotním semifinále s Kubou.

Čtvrtfinále Challenger Cupu volejbalistek v Zadaru (Chorvatsko):

Belgie - Česko 3:0 (18, 23, 15)

Čas: 80 min. Nejvíce bodů Belgie: Herbotsová 23, Janssensová 13.

Sestava a body Česka: Kossányiová 9, Jehlářová 3, Orvošová 15, Mlejnková 13, Trnková 7, Valková, libero Dostálová - Kojdová, Baumruková, Pavlíková, Šimáňová. Trenér: Athanasopulos.

20:00 Chorvatsko - Kazachstán.