Pro vítězství v super-G v Cortině si dojela norská lyžařka Mowinckelová

Pořadí super-G žen v Cortině d'Ampezzo:

1. Movinckelová (Nor.) 1:23,22, 2. Hütterová (Rak.) -0,30, 3. Bassinová (It.) -0,47, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,50, 5. Miradoliová (Fr.) -0,53, 6. Curtoniová (It.) -0,56.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 9 závodů): 1. Mowinckelová 272, 2. Gutová-Behramiová 242, 3. Brignoneová (It.) 233, 4. Curtoniová 230, 5. Hütterová 189, 6. Bassinová 167.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1317, 2. Vlhová (SR) 796, 3. Gutová-Behramiová 781, 4. Bassinová 612, 5. Brignoneová 596, 6. Holdenerová (Švýc.) 587, ...52. Dubovská (ČR) 94.