Špindlerův Mlýn - Z oken hotelu Horal je Černá sjezdovka jako na dlani a právě odsud vyrazí v pátek a v sobotu na start Světového poháru ve Špindlerově Mlýně většina elitních slalomářek. Aby se Mikaela Shiffrinová a spol. na proplétání v brankách dobře naladily, shánělo vedení hotelu informace od kolegů třeba z Kitzbühelu, nakoupilo tuňáka, kozí sýr či polníček a zvýšilo bezpečnost.

Celý hotel, stavba památkáři označená za příklad pozdní moderny a brutalismu v Krkonoších, je pro závody zamluven. Obsazeno je všech 164 pokojů, přičemž například z jednoho apartmánu se stala servisní buňka na přípravu lyží.

Speciální požadavky na ubytování přední slalomářky podle ředitele Horalu Mariana Novotného neměly. Většina změn oproti běžnému režimu se týkala stravování. "Spousta závodnic má ráda specifika, která hotel nemá. Snažili jsme se udělat průřez, abychom v nabídce měli speciální pokrmy a ingredience," řekl novinářům Novotný.

Ze své iniciativy se z Horalu spojili s hotely v jiných dějištích Světového poháru. V Itálii sdílní nebyli, ale v Rakousku ano a informace tak mají také z Kitzbühelu, kde se jezdí slavný mužský sjezd. "Bylo to podnětné. Velmi mě překvapilo, že většina týmů chce tuňáka. Nemůžu jmenovat, ale některé z hvězd mají rády polníček. K tomu si dají fíky a doplňují to kozím sýrem, což je velmi specifické. Dámy většinou kozí sýr jedí v menším zastoupení než pánové. To je věc, která mě zaujala," řekl Novotný.

V bufetu najdou slalomářky i chia semínka a chybět nesmí balené pití. "V rámci ochrany dopingu, aby věděly, co si samy otevírají. To je prioritní," pronesl Novotný. Kdyby týmy chtěly, můžou mít i vlastní kuchaře. "Rádi mu místo poskytneme, nemáme s tím problém, ale žádný takový požadavek jsme neměli," doplnil.

Speciálně se řešilo uskladnění slalomových lyží a především možnost jejich přípravy. V hotelu proto vzniklo devět mazacích míst. "Takže jsme na to speciálně uvolnili garáže a vystěhovali jsme jeden apartmán," řekl ředitel.

Aby se některé z hvězd neztratily lyže, zvýšila se bezpečnost. Hotel bude každý den hlídat až deset lidí a pomůže více kamer. "Budeme monitorovat každý kout, aby závodnice měly komfort i klid," podotkl Novotný.

Sám dříve na lyžích závodil. Sledoval, jak na protějším svahu Stoh trénovala Ester Ledecká, která však SP ve Špindlerově Mlýně vynechá, jelikož ve stejnou dobu pojede o výhru v SP na snowboardu. Novotný ale určitě k trati vyrazí. "Shiffrinová tady jela svůj první svěťák a zrovna na ni bych se šel rád podívat," těšil se.