Pro přítomnost USA podle Jurečky přichází v úvahu Přerov či Mošnov

Praha - Pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově, řekl dnes v pořadu Partie CNN Prima News ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu Deníku N řekla, že po Velikonocích bude jednat ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem a chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK sdělil, že považuje za nešťastné otevírat téma výroky do médií. Podle Jurečky debata kabinetu na toto téma ještě ani nezačala.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, na jejímž základě Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu. Jurečka dnes řekl, že téma bude jen jednou z věcí, o kterých by mohla Černochová v USA mluvit, primárně se na cestu chystá kvůli jiným záležitostem.

O tématu podle Jurečky ještě nejednala vláda. "Budeme o tom diskutovat, ani to není o tom, že by vláda rozhodla. Musí to být na základě široké diskuse a konsensu," řekl. O základnách je připravený diskutovat, podstatné budou konkrétní podmínky. "Střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila. Řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily. Ale předbíháme, vůbec jsme se o tom ještě nezačali bavit," dodal.

Vicepremiér Bartoš zdůraznil, že o návrhu nediskutovala vláda ani koalice. "Stejně tak není v programovém prohlášení vlády. Považuji za velmi nešťastné téma otevírat tímto způsobem skrz výroky do médií," sdělil ČTK. Šlo by podle něj o zásadní a citlivou otázku, kterou by bylo třeba detailně projednat ve vládě, s experty, v Parlamentu a celospolečensky prodiskutovat. "Něco takového nejde dělat vůči občanům na sílu, nahodile a bez potřebných analýz a debat," uvedl. Nutná je debata i s evropskými partnery, doplnil.

Pokud se nezmění situace v Rusku prezidenta Vladimira Putina, nezbývá než posilovat obranyschopnost, uvedl v Partii místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Podotkl, že v Mošnově už se pracuje na velkém logistickém centru pro českou armádu. "Pokud by to měla být základna NATO, pak je to o společenské diskusi," řekl. Vondrák. Je zastáncem jednání, ale nechtěl v této věci hovořit za celé hnutí ANO, protože téma je dosud čerstvé.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) ve stejné televizní debatě řekla, že americká přítomnost v Evropě se obecně ukázala jako správná. Zdůraznila ale, že debata musí být s ohledem na zkušenosti s pobytem sovětských vojsk na českém území mimořádně citlivá. Naprostou podporu americké základně vyjádřila senátorka Miroslava Němcová (ODS).

Velmi negativní je naopak postoj opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), řekla poslankyně hnutí Karla Maříková. "Rozhodnutí by nemělo být na vládě, dokážu si představit, že by se v této věci uskutečnilo referendum," uvedla. Americká přítomnost by mohla podle ní znamenat i velkou hrozbu kvůli útoku cizích agresorů. "Měli bychom spíš posilovat svou armádu, než abychom tu nechali operovat cizí," řekla.

Premiér Petr Fiala (ODS) v České televizi a televizi Nova v sobotu zdůraznil, že se jedná o záležitost, kterou musí schválit obě komory Parlamentu. "Hledáme všechny prostředky pro to, abychom zajistili naši bezpečnost, abychom posílili východní křídlo Severoatlantické aliance a dokázali čelit takové agresivní politice, jakou dnes předvádí Rusko Vladimíra Putina," řekl.

Černochová chce s americkým ministrem obrany jednat také o nákupech České republiky, například o vrtulnících. Součástí dubnové cesty bude také převoz ostatků brigádního generála Františka Moravce do Česka. Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně Moravec bude pochován podle svého přání v rodné Čáslavi.