Pro používání vleků a lanovek profesionálové výjimku nedostali

Praha - Zatímco na jinak uzavřená vnitřní sportoviště profesionální sportovci mohou, pro používání vleků a lanovek výjimku od ministerstva zdravotnictví nedostali. Ve vyjádření pro ČTK to uvedl prezident Svazu lyžařů ČR (SLČR) Lukáš Heřmanský. Na druhou stranu má svaz právní výklad, podle kterého mohou provozovatelé vlek spustit pro registrované závodníky, protože se nejedná o provoz pro veřejnost. Na základě tohoto přístupu funguje například sjezdovka Samoty v Železné Rudě.

Vleky a lanovky se zastavily 27. prosince, kdy Česko kvůli zhoršení epidemie koronaviru vstoupilo do pátého rizikového stupně PES. Profesionálové zatím výjimku nedostali, ačkoliv se o ni svaz snaží. "O udělení výjimky usilujeme od počátku zimy, kdy aktivně komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví, Národní sportovní agenturou i hlavní hygieničkou. Nicméně je polovina ledna a vleky jsou stále uzavřené pro všechny, reprezentanty nevyjímaje, což představuje pro závodní lyžaře uprostřed sezony zásadní problém. Nemůžou trénovat, připravovat se na mezinárodní závody," uvedl Heřmanský.

Taková situace nemá v Evropě obdoby. "Všechny zahraniční země, byť u nich třeba platí zákaz provozu ski areálů pro veřejnost, umožňují trénink alespoň reprezentantům. Nerozumím tomu, proč u nás taková výjimka doposud nebyla udělena," řekl šéf svazu.

Znění mimořádného opatření ale umožňuje právní výklad, podle kterého mohou provozovatelé pro úzkou skupinu výkonnostních sportovců vlek spustit. "V případě, že provozovatel umožní užívat lyžařský vlek výhradně členům SLČR, a to registrovaným závodníkům, kteří realizují výkonnostní sport, a mimo tyto osoby neumožňuje komukoliv dalšímu užívat lyžařský vlek, nemůže se v takovém případě jednat o užití lyžařského vleku veřejností," uvádí výklad svazu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová ale výklad, na jehož základě závodní sportovci lyžují v Železné Rudě, odmítla. "Je úplně jedno, jak rychle kdo jede z kopce," řekla serveru Novinky.cz, který o aktivitě šumavského provozovatele informoval.

Většina českých areálů ale vleky nespustila a sportovci si pomáhají například sněžnými skútry. Takto se nechává na trať na Dolní Moravě vytahovat i snowboardcrossařka Eva Samková. Za plnohodnotnou přípravou musejí reprezentanti vyrážet do zahraničí, což je v této době náročné.

Ještě horší dopady mají současné restrikce na mládež. "Bojím se o budoucnost mladé generace lyžařů, pro které se tato sezona vytrácí. Snažíme se jim pomoci alespoň administrativně při výjezdech do zahraničí, ale to se týká zejména reprezentantů. Máme v Česku desítky oddílů a stovky mladých lyžařů," upozornil Heřmanský.

Dopady mohou být drtivé nejen na výkonnost. "Bojím se i o to, aby u alpského lyžování vydrželi. Vynakládají celoroční úsilí, aby pak neměli možnost jej plnohodnotně prodat a poměřit síly s konkurencí. Pro sportovní výkonnost a vývoj mládežnických kategorií může být aktuální dlouhodobá absence tréninku naprosto devastační," dodal prezident svazu.

Stejně jako provozovatelé lyžařských areálů je přesvědčený, že jejich otevření pro veřejnost by vrátilo řád do beztak zaplněných horských středisek. "Dojde totiž k rozptýlení návštěvníků do více lokalit. Sledovat počty návštěvníků a regulovat jejich počty a pohyb je přitom na sjezdovce se spuštěným vlekem nejjednodušší ze všech zimních aktivit," doplnil.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doufá, že se vleky a lanovky pro všechny spustí po 22. lednu. Už minulý týden avizoval, že bude prosazovat jejich rychlé spuštění, ale u ministra zdravotnictví Jana Blatného kvůli špatné epidemiologické situaci nepochodil.