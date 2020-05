Pro oblečení zkoušené v obchodě karanténa neplatí, řekl Vojtěch

Praha - Na oblečení, které si lidé vyzkoušejí v obchodě, se nebude vztahovat karanténa. ČTK to dnes potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Oděvy i další zboží, které lidé v prodejnách reklamují nebo vrátí, by nyní prodejci měli na tři dny uložit stranou. Pro oděvy bude od 11. května platit lhůta 24 hodin. Do stejného data není možné v prodejnách s oděvy oblečení kvůli zamezení šíření koronaviru zkoušet. Zákaz se nevztahuje na obuv.

Vrácené nebo reklamované výrobky ministerstvo zdravotnictví v současné době doporučuje uložit do kontejneru nebo krabice označené karanténa a po uvedenou dobu se zbožím nemanipulovat ani ho nevracet do prodeje.

Zákazníci si budou moci znovu začít v obchodech zkoušet oblečení od 11. května, kdy se otevřou také obchody nad 2500 metrů čtverečních a obchodní centra. Podle čtvrtečního usnesení vlády při vrácení nebo reklamaci se oděvy uloží na 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet k prodeji. Karanténa se vztahuje jen na oblečení, které se vrátí z domácího prostředí, napsal dnes ČTK Vojtěch.

Vládní harmonogram od pondělí umožnil obnovit provoz obchodům do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodních center nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vlastní vchod zvenku. V prodejnách musí být k dispozici pro zákazníky dezinfekce, personál by měl se zbožím zacházet jen v rukavicích. Oblečení v prodejnách s oděvy je do 11. května zakázáno zkoušet, naopak boty si lidé zkoušet s ponožkou a po dezinfekci rukou mohou.